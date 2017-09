Pinilla se ilusiona con volver a la Roja: "Mi idea de venir a Chile era ganar terreno"

El gran rendimiento que mostró Mauricio Pinilla en su regreso a la Universidad de Chile, donde ha marcado cinco goles en el Transición y dos en Copa Chile, abren las opciones de que obtenga una nominación al plantel de la selección chilena en los partidos clasificatorios frente a Ecuador y Brasil. Sin embargo, pese a las opciones que se le abren por la ausencia de hombres de área en la lista de extranjeros que entregó Juan Antonio Pizzi, el atacante azul no quiere perder la concentración y se toma con calma la posibilidad de ser nuevamente citado.

Es que Pinilla sabe que la U tiene un desafío clave el próximo fin de semana, cuando enfrenten al líder Unión Española en Santa Laura, para levantar en el Transición y no quiere perder el foco pensando en su llamado a la Roja, pese a que las ausencias de Felipe Mora o Nicolás Castillo lo dejan prácticamente dentro del listado: "Mi idea de venir a Chile era ganar terreno en la Selección y de apoco he ido tratando llegar a mi 100%, de a poquito lo he logrado. Me siento feliz porque llegaron los goles, pero hasta el día de hoy tengo la mentalidad del partido ante Unión y San Luis".

"Podría hablar tres horas de mi revancha con Brasil, de mi revancha con el Mundial, con la Copa América, con mi paso por la Selección. Estamos aventurando algo que quizás nunca va a pasar", Mauricio Pinilla y una posible nominación.

La selección siempre necesita goles, siempre necesita marcar, siempre necesita tener un jugador que dé la posibilidad de romper marcadores, porque los partidos se ganan con goles. Lamentablemente la selección ha tenido ese problema, no quiere decir que si me llaman a mí voy a solucionar los problemas de la selección. Me ha tocado estar y no marcar".

Además, sobre la importancia de ganarle a Unión Española, quienes son líderes a seis puntos de diferencia de los azules, el delantero señaló que "un empate nos deja con un pie afuera y una derrota prácticamente pensando sólo en la Copa Chile".

Finalmente, en el aspecto grupal, salió al paso de los cuestionamientos a sus compañeros en la defensa, con las críticas principalmente apuntadas a Gonzalo Jara y Christian Vilches: "Nosotros somos los primeros defensores, si aflojamos creamos una complicación atrás", explicó el artillero.