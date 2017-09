Un duro Pizzi explicó la ausencia de Díaz y respondió a Bravo: "No hemos perdido ni la humildad ni la unión"

El entrenador de la Selección chilena, Juan Antonio Pizzi, salió al paso de la ausencia de Marcelo Díaz quien no fue convocado para la trascendental doble fecha clasificatoria ante Ecuador y Brasil, donde Chile definirá su boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018.

En conferencia de prensa, Pizzi fue claro y explícito para señalar que "creemos que los jugadores que fueron seleccionados son los más se acomodan a este momento. Marcelo (Díaz) ha sido y será un jugador importante para la selección, pero por una serie de variables contempladas en esta convocatoria, creemos que los jugadores que han sido seleccionados son los que más se acomodan y reúnen las características que requerimos para nuestro plan".

En esa misma línea, indicó que "analizamos todas las variables para la evaluación y en base a ello tomamos la decisión de dar esta nómina. Creemos que el plantel convocado es el mejor para la planificación". Y además, fue claro al sentenciar que "no he hablado con Marcelo" sobre su no convocatoria.

Además, dijo que esta decisión no fue comunicada a los referentes del equipo: "Ellos no lo sabían, se están enterando ahora con la convocatoria. Yo tengo la libertad para tomar las decisiones que estime conveniente".

Por otro lado, el seleccionador salió al paso de los dichos de Claudio Bravo, quien reclamó que Chile "perdió la humildad" en la última fecha doble donde perdió con Paraguay y Bolivia.

"No hemos perdido ni la humildad ni la unión. Podemos jugar bien o mal, pero la humildad y la dedicación no la hemos dejado, eso lo descarto por completo", dijo el adiestrador.

Asimismo, agregó que "no hemos perdido ni la esencia, ni la humildad, menos el sacrificio. Mi bandera de profesión es la humildad. Siempre he sido claro que tengo mucha consideración y respeto por todos los rivales".

"Acá no existe relajo, este equipo no ha perdido el espíritu de competir. Jugamos mal, cometimos errores. No creo que en el período que pasó se haya perdido el hambre y la ambición que tiene este grupo de jugadores", añadió.

Y remató que "sé muy bien lo que significa perder y la consecuencia de la derrota. Sé cómo reacciona el entorno, lo tengo claro. De hecho cuando perdíamos antes de la Copa Centenario hubo un ambiente similar al que hemos visto en los últimos días. Estos jugadores hacen sacrificios por representar a la selección y nosotros estamos contentos por su esfuerzo".

Más dichos de Pizzi

Posible repechaje: "No hablo de eventualidades o hipótesis. Lo primero es preparar de la mejor manera el partido ante Ecuador e imponernos ante el rival".

Estado del Monumental: "Me preocupa el estado de la cancha, sé que hay un concierto y habrá lluvia. Hemos tratado de destacar las necesidades que tenemos de que todas las condiciones ajenas vayan en la misma línea de conseguir el objetivo. Que la cancha no esté en buenas condiciones afecta. No es lógico que el escenario donde se jugará un partido tan importante se realice un recital, esta situación excede lo que uno puede sugerir".

Su futuro: "No hablo de mi contrato, pero vence en octubre si no clasificamos y hasta noviembre si hay repechaje. Si vamos al Mundial se extiende hasta julio. Ese es mi contrato. Yo vivo en Chile, mi hija va al colegio acá. Desde que vine en Enero que vivo acá, me gusta estar acá".

El nuevo Ecuador: "Tienen un nuevo entrenador, que ha tomado decisiones que han modificado la plantilla y lo que habitualmente venía haciendo el equipo. Creemos que tendrán cambios importantes en todo sentido, por los jugadores y el estilo de juego".

El viaje a Europa: "Cuando llegamos en febrero del año pasado puse como condición la necesidad de realizar una serie de viajes para estar en contacto con los jugadores. Eso se hizo de determinada forma, contemplando el camino que seguía. Este último viaje estaba contemplado y dependía de cómo nos fuera en la Copa Confederaciones".

¿Mensaje a Sampaoli?: "Necesitaba conversar con los jugadores de distintas cosas, temas que corresponden a mi trabajo. No soy de andar mostrando lo que hago día a día, ni me ando sacando fotos con los jugadores que me junto. Mi forma de trabajo es muy reservada".

Alexis: "En el mundo del fútbol no hay intocables. Sí hay expectativas sobre rendimiento y en base a eso uno toma decisiones, pero no hay intocables, salvo alguna excepción, pero no es el caso aquí en la selección".

¿Le falta liderazgo? "¿Quién dice eso? Si no lo dice nadie no perdamos el tiempo de eso, si lo dice la gente, ellos acceden a información que le dan los periodistas y que no sé de dónde la sacan. Tengo una forma de trabajo que ha sido exitosa y que me enorgullece".