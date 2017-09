El último show de Guede: Guardias por todo el Monumental para evitar espías en los entrenamientos

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, no deja de sorprender. Si la semana pasada ya había pataleado por la presencia de extraños en los entrenamientos previos al partido con San Luis, ahora tomó una medida más drástica para evitar espías en las prácticas que lleva a cabo para enfrentar a Universidad Católica, el próximo domingo a las 12:00 horas en San Carlos de Apoquindo.

Este jueves, el trasandino causó sorpresa al disponer de una decena de guardias en los alrededores del Estadio Monumental para que nadie viera sus trabajos. Mientras algunos se instalaron en sillas para observar desde la altura que nadie espiara los movimientos de los albos, otros merodearon por afuera del recinto para expulsar a cualquiera que estuviera grabando o mirando las prácticas.

Pablo Guede sigue tomando medidas que llaman la atención y que dan muestras que no está tranquilo en la banca de Colo Colo, que no quiere dejar ningún detalle al azar para no poner en riesgo su estadía en la banca. Al menos, el clásico del domingo ante Universidad Católica será clave para sus pretensiones, donde espera mantener su paternidad de cinco victorias en seis encuentros.