Otro golpe en la NBA: Wade deja Chicago y vuelve con su amigo LeBron en Cleveland

Finalmente el veterano escolta Dwyane Wade fichó con los Cavaliers de Cleveland este miércoles después de cumplir con el requisito oficial de estar en la lista de disponibles de los Bulls de Chicago, a quienes les compró su contrato.

Wade, de 35 años, que pagó ocho millones de dólares de los 24 que tenía que recibir de los Bulls por la temporada que le quedaba de contrato, prefirió estar de nuevo junto a su gran amigo LeBron James, con quien disputó cuatro Finales de la NBA cuando ambos estuvieron con el Heat de Miami y ganaron dos títulos de liga.

Aunque otros equipos como los Thunder de Oklahoma City, los propios Heat y los Spurs de San Antonio habían mostrado interés por conseguir sus servicios, Wade se decantó por jugar con James en busca de un nuevo título de liga.

Wade, 12 veces integrante del Juego de las Estrellas, llegará a los Cavaliers como agente libre sin restricciones y firmará contrato por una temporada y 2,3 millones de dólares, el mínimo que debe ganar un jugador veterano.

"Estoy feliz de fichar por Cleveland Cavaliers. No hay lugar mejor para continuar jugando al máximo nivel, ellos creen en mis talentos y lo único que quiero es llevarlos a ser un contendiente al título nuevamente", dijo Wade en Twitter.

"Flash" va a unirse a unos Cavaliers que no contarán con un base estelar como Isaiah Thomas hasta por lo menos enero del 2018 por lesión.

Thomas es la estrella que fue incluida en el traspaso que protagonizó el base Kyrie Irving que pidió dejar a los Cavaliers para irse a los Celtics de Boston.

Ahora, James tendrá a alguien de su máxima confianza con Wade, ganador de tres títulos de la NBA, que la pasada temporada logró promedios de 18 puntos y 4,5 rebotes.

Como profesional, en las 13 temporadas que lleva en la NBA, Wade ha logrado promedios de 23,3 puntos, 5,7 asistencias y 4,8 rebotes.

