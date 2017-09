Los Castañeda salen en defensa de su "pupilo" Marcelo Díaz: "Pizzi se generó un rollo gratuito"

Marcelo Díaz no lo está pasando bien. Sin ser contactado por Juan Antonio Pizzi, Carepato se enteró por sorpresa que no era parte de la nómina de extranjeros para los partidos ante Ecuador y Brasil por la última doble fecha de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Pero tal como ha sido su golpeada vida y su carrera futbolística, ahora el mediocampista nuevamente tendrá que saber reponerse y levantarse. Tal como lo hizo en 2010 cuando dejó de ser considerado en Universidad de Chile.

En aquel entonces, luego de que el entrenador Gerardo Pelusso no lo tuviese en sus planes para su Universidad de Chile, Marcelo Díaz tuvo que partir en agosto de 2010 del club de sus amores para jugar a préstamo por Deportes La Serena. Ahí lo recibió Víctor Hugo Castañeda, quien lo quería para ser el '10' de los papayeros en el segundo semestre. En la Cuarta Región, Carepato tuvo un renacer futbolístico avalado por la dupla de V.H. y su hermano Cristián, forjando una amistad que perdura hasta estos días.

Con ese antecedente, y ante la ausencia de Díaz en la nómina de la selección chilena para los próximos duelos de Clasificatorias sudamericanas, los hermanos Castañeda se mostraron sorprendidos por la no convocatoria de su ex pupilo y se detuvieron para reflexionar sobre el lío mediático que se le origina a Juan Antonio Pizzi por la decisión que tomó.

"Se ve mal por el contexto. Marcelo ha sido un jugador importante dentro de la selección y lamentablemente los últimos partidos lo perdimos por una 'responsabilidad' de él, pero eso suele suceder. Así, a priori, es medio complicado dar explicaciones, sacarlo así, todo indicaría que él es el responsable y no lo es. Es complejo manejar una situación así", aseguró Cristián Castañeda a El Gráfico Chile.

"Con la no convocatoria de Marcelo Díaz, creo que el técnico se generó un rollo gratuito, porque si no lo tenía considerado para jugar, igual lo podría haber convocado perfectamente y se hubiera evitado todo este tipo de especulaciones. Se está generando un ruido gratuito en la selección, donde todo el mundo tiene que estar concentrado y echándole buenas vibras para que les vaya bien", añade su hermano Víctor.

Marcelo Díaz se aleja de la Roja / imagen: Agencia UNO

¿Cuánto pierde Chile sin él?

Marcelo Díaz debutó el 11 de noviembre del 2011 por la selección chilena, cuando Claudio Borghi lo hizo jugar de titular en el partido por Clasificatorias frente a Uruguay. De ahí en más, estuvo sostenidamente en la gran mayoría de las nóminas de la Roja durante estos seis años y sólo se ausentó cuando estuvo lesionado o suspendido.

Acostumbrados a verlo en cancha, los Castañeda analizan todo lo que perderá la selección chilena sin Carepato y siguen en busca de respuestas para entender la ausencia del jugador en la nómina de cara a los partidos frente a Ecuador y Brasil por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018, encuentros a disputarse el próximo 5 y 10 de octubre, respectivamente.

"Díaz había sido un pilar fundamental en Chile. Si bien es cierto que se equivocó en ciertas cosas, hay formas y formas, y de a poco hay que ir reemplazándolo. Si tú me dices que hay un jugador fijo, que es carta segura para reemplazarlo, puede ser, pero todavía no hay. Quizás más adelante haya, como Lorenzo Reyes en la U, por darte un nombre, que es muy bueno y se merece una selección. Son cosas que uno tiene que manejar y Pizzi lo tiene que manejar", añadió Scooby Doo Castañeda.

Víctor Hugo, en tanto, que lo revitalizó en el fútbol al llevarlo a Deportes La Serena y mantiene una cercana relación con el jugador, aseguró que el propio jugador se sentía menos protagonista en la selección chilena y reconoció la baja de nivel que venía mostrando: "Había hablado con Marcelo pocos días antes del partido de Chile con Bolivia y también conversé, a través de whatsapp, después del terremoto en México, (hablamos que) había perdido protagonismo en la selección".

"Era el del primer pase, el de la salida clara, al que nunca lo pillaban mal parado para los contragolpes, y siempre estaba ahí. Eso no estaba sucediendo en los últimos partidos, no sé si por una cuestión de funcionamiento o de rendimiento individual de la gran mayoría de los jugadores, pero había perdido protagonismo. No sé qué pierde la selección con la salida de Marcelo, porque él no estaba pasando por un buen momento, como muchos de los jugadores de la selección", concluyó VH.