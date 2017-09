Edison Flores, figura de Perú, recuerda cuando fue desechado por Beccacece: "Lo tomé con mucha tranquilidad"

Gran parte del futbolero pueblo de Perú no sabe lo que es ver a su selección en un Mundial. Es más, las grandes figuras de la actual selección incaica ni siquiera habían nacido cuando el equipo liderado por Teófilo Cubillas participó en España 1982, entre ellos, el nuevo goleador Edison Flores, estandarte de la generación que tiene la clara chance de clasificar a Rusia 2018.

A sus 23 años, el apodado Orejas es, junto al experimentado Paolo Guerrero, la carta de gol del Perú de Ricardo Gareca que debe visitar a Argentina en La Bombonera y recibir a Colombia en Lima en sus últimos dos duelos clasificatorios, en los que se jugará el regreso a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia. Pese a lo duro del desafío, Flores confía en lo que puede realizar su equipo.

En entrevista con El Gráfico Chile, el atacante del Aalborg de Dinamarca habla de la disputa que se dará entre Perú, Chile y Argentina en las últimas jornadas clasificatorias y de su buen momento futbolístico personal. Además, rememora cuando Sebastián Beccacece, actual ayudante técnico de Jorge Sampaoli en la Albiceleste, le bajó el pulgar para fichar en la U en el 2016.

¿Cómo llega la selección de Perú a la última doble fecha eliminatoria?

A la última doble fecha llegamos bien, con opciones de poder clasificar a un Mundial, que es lo que uno quiere, lo que el grupo quiere y lo que el país quiere. Llegamos todos en un buen momento y esperamos reflejar eso en el campo.

Si bien hay 7 equipos peleando los 3 cupos y medio, por los cruces y por la situación en la tabla se proyecta una pelea más reñida entre Perú, Argentina y Chile ¿A quién ves mejor en esa contienda?

Sí, hay muchos países con posibilidades de optar por la clasificación. Está muy reñido todo. Nosotros pensamos en nosotros, tenemos dos partidos fundamentales y que depende de nosotros sacarlos adelante. En realidad sólo estoy concentrado en lo que pueda hacer mi equipo y mi país.

¿Hay alguna sensación especial ante la oportunidad de dejar fuera del Mundial a una potencia como Argentina o bien al bicampeón de América como es Chile?

No se habla mucho de esa sensación de poder dejar fuera a Argentina o Chile. Nosotros sabemos que tenemos posibilidades, y dependemos de nosotros. Esto será fundamental para ver dónde estamos y cómo podemos quedar. Tenemos la mentalidad de sacar resultados que nos den posibilidades de lograr el objetivo de ir al Mundial.

¿Qué opinas sobre la elección de La Bombonera por parte de Argentina para hacer de local ante Perú?

No tengo ningún comentario al respecto y el grupo tampoco habla de eso. Lo que sí consideramos es que será un partido sumamente importante, los dos tenemos presión porque llegamos con muchas posibilidades. Ambos vamos a dar lo mejor. Espero un partido cerrado, y creo que el equipo que esté más atento y sea más eficaz se quedará con el triunfo.

¿Sienten presión por los más de 30 años que tiene Perú sin ir a un Mundial?

Sabemos que no estamos en el Mundial hace muchísimos años. Pero no nos enfocamos en eso, pensamos solo en lo que podamos hacer en estos dos partidos. Chances tenemos, y hoy dependemos de nosotros.

Édison Flores siendo felicitado por sus compañeros tras su gol en el triunfo 2-1 sobre Ecuador en Quito / Foto: AFP

Hablando de tu situación particular ¿Cómo defines el buen momento que estás viviendo?

Me siento muy tranquilo y feliz por las dos últimas victorias que obtuvimos. No veo mi situación individual, veo el aspecto grupal y quiero que ese buen momento que se dice que estoy viviendo, pueda reflejarlo hacia el equipo y ayudarlo a sacar buenos resultados.

Pese a tu gran nivel con Perú, tu salto a Aalborg no ha sido fácil. En tu primer semestre sufriste con lesiones y en el segundo has sido titular, pero no has podido tener el poder goleador que tienes en tu selección ¿A qué se debe aquella situación?

Mi situación con el club está muy bien. Este semestre he jugado casi todos los partidos, tratando de dar lo mejor de mí como siempre lo he dado. Trato de llevar peligro al arco rival, poder asociarme con mis compañeros. Tal vez no es un muy buen momento para el club porque si bien no hemos perdido hace muchas fechas, no hemos podido anotar muchos goles. Estamos trabajando para poder ganar partidos, sacar puntos importantes y crear más peligro. El juego aquí es intenso, estoy más afianzado en el club y cada vez me siento más cómodo.

En Chile se supo que la U y Católica estuvieron tras tus pasos ¿Cuál de las dos opciones fue más concreta y por qué, finalmente, no se dio tu traspaso a la liga chilena?

No hice mucho seguimiento a eso. Creo que en su momento lo más cercano fue con la U de Chile. No se pudo dar por diversas situaciones y ahora solamente miro hacia delante. Hoy estoy aquí en Aalborg y trato de dar lo mejor en mi club, y donde esté también lo haré.

Cuando parecía que tomaba fuerza tu traspaso a la U, el entrenador de ese entonces, Sebastián Beccacece, dijo textual "no sé quién es ni dónde juega" ¿Cómo tomaste esas declaraciones?

Sí, tengo entendido de que hubo ese comentario en su momento, lo pude leer por redes sociales. Lo tomé con mucha tranquilidad porque sé que es muy difícil para los técnicos tener todas las carpetas o nombres de jugadores, porque en el mundo del fútbol vienen a ofrecer muchos jugadores y se dan muchos nombres. Uno no tiene por qué estar al tanto de todos. No lo tomé con mala intención.

Ahora, de seguro, Beccacece ha visto videos tuyos, ya que es el ayudante de Sampaoli en Argentina. Por lo mismo ¿Para joti el partido ante Argentina será una de esas lindas oportunidades que da el fútbol?

El partido que viene siempre es el más importante y con Argentina nos jugamos muchas cosas. Es una bonita oportunidad el estar en una selección y poder rodearte de jugadores reconocidos. Sabemos que cada uno quiere dar lo mejor por su país y lograr el objetivo para su país. Estoy mentalizado en poder dar todo para el equipo, dar mi granito de arena para ayudar al equipo y jugar con mucha fuerza y tranquilidad.