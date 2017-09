El "maleficio" cruzado que quiere romper Esteban Paredes en San Carlos

Que Esteban Paredes es un delantero letal, de eso no le caben dudas a nadie. A lo largo de su carrera, el delantero ha demostrado ser un goleador de raza y no por nada ha sido el máximo anotador del fútbol chileno en cinco ocasiones y es el tercer goleador histórico del fútbol chileno con sus 185 tantos.

Pero de todos los goles que se ha cansado de festejar, hay un estadio donde no ha podido tener esta alegría: San Carlos de Apoquindo. Este domingo, para el clásico de Colo Colo con Universidad Católica, Esteban Paredes visitará por octava oportunidad el recinto precordillerano, donde no guarda buenos recuerdos individuales y donde nunca ha podido marcar ante la UC en su larga trayectoria. Lo del Tanque, incluso, parece una maldición, ya que si el hecho de no convertir no fuera suficiente, además tiene un penal errado.

El 2001, cuando defendía a Santiago Morning, fue la primera vez en que el delantero subió al reducto del cuadro de la Franja y se llevó una goleada por 6-3. No anotó. Luego, regresó el 2004, pero ahora vistiendo la camiseta de Universidad de Concepción, donde los del Campanil ganaron por 4-3, pero el delantero tampoco convirtió.

Con el Morning tampoco marcó en Las Condes / Photosport

Tras eso, todas sus visitas fueron con la camiseta de Colo Colo y el registro es parejo: dos victorias, dos derrotas y un empate. Cinco partidos donde no ha podido convertir e, incluso, desperdició un lanzamiento penal, el 6 de noviembre del 2016.

En aquella oportunidad erró desde los 12 pasos en lo que pudo ser el 1-3 a favor del Cacique. El fallo lo lamentaron después, ya que la UC logró la paridad 2-2 gracias a una conquista de Nicolás Castillo, cuando el equipo de Mario Salas estaba con 10 jugadores.

Paredes quiere romper con el maleficio de San Carlos el domingo a partir de las 12:00 horas, en un duelo que asoma como clave para ambas escuadras.