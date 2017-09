Guardiola confirmó baja del Kun Agüero y lo justificó: "Los días libres son para disfrutarlos"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que las primeros diagnósticos apuntan a que Sergio Agüero tiene una costilla rota, al tiempo que confirmó que el delantero se quedará al margen de las Clasificatorias con Argentina.

"La primera impresión es que se ha roto una costilla, pero todavía no sé cuántos días va a estar fuera", comentó Guardiola en la rueda de prensa previa al partido del sábado frente al Chelsea en Londres.

"Agüero ha tenido un accidente en Amsterdam. No soy médico y no sé el tiempo de baja; va a regresar hoy y empezar la recuperación cuanto antes", dijo.

El entrenador español, que esta semana ya sufrió la baja de otro de sus puntales, el lateral izquierdo francés Benjamin Mendy, quien tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, declaró que "todavía no" ha hablado con el Kun y ha negado que sea un problema que el jugador se fuera a un concierto en Amsterdam.

Maluma y un accidente de auto conspiran con Argentina que perderá al Kun Agüero https://t.co/3dmHIWz1fV pic.twitter.com/SX9R1jJco4 — El Gráfico Chile (@ElGraficoChile) September 29, 2017

El artillero argentino acababa de asistir a un concierto del cantante colombiano Maluma, con quien había intercambiado mensajes y fotografías a través de sus cuentas en Instagram, y se trasladaba al aeropuerto para regresar a Manchester.

Según la versión periodística, el automóvil perdió el control y chocó violentamente contra un poste, sin embargo, para Guardiola lo que el jugador haga en su día libre no afecta su rendimiento: "Los días libres son para disfrutarlos. Yo soy un entrenador que no quiere entrenar a diario porque sé que los jugadores necesitan descanso, física y mentalmente", subrayó.

Guardiola, además, confirmó que el Kun no estará el sábado en el partido de liga contra el Chelsea y dudó que pudiera estar recuperado para los cruciales partidos del mes que viene con Argentina, que definirán la suerte de la Albiceleste en el próximo Mundial.

"No puede jugar mañana y quizá no vaya con su selección. Lo importante es que está bien, no si puede jugar o no", apuntó el entrenador catalán.