Robben, Ribery y Müller: los villanos que le hicieron la vida imposible a Ancelotti en el Bayern

Bayern Munich es un polvorín. Tras la salida de Carlo Ancelotti de la banca de los bávaros, varios antecedentes se dieron a conocer sobre la partida del italiano, especialmente por la relación que estableció con los jugadores y la directiva.

La situación era insostenible y la prensa alemana aseguró que cinco jugadores fueron los que "le hicieron la cama" a Ancelotti. Estos son: Thomas Müller, Franck Ribery, Arjen Robben, Mats Hummels y Jerome Boateng.

Los casos más duros son el francés y el holandés, que no dudaron en expresar su descontento con Ancelotti, con gestos inequívocos sobre su mala relación.

Tras el partido con el PSG, que perdieron 3-0, Robben fue consultado por la prensa tras el partido: "¿Todos los jugadores apoyan a Ancelotti?". El crack tulipán respondió molesto: "No voy a responder esa pregunta".

En el caso de Ribery, la molestia era total. De hecho, al igual que Robben fue suplente ante los parisinos y su cara no era la mejor. Es más, el presidente Uli Hoeness confesó en mayo pasado que "cada vez que Ribéry es reemplazado de un partido en el minuto 70, me llama por la noche y dice: '¡Ya basta, me voy!"".

Por su parte, Müller también hizo públicas sus diferencias con Ancelotti, ya que el italiano lo tenía postergado en la suplencia, en un hecho no habitual para uno de los últimos referentes del Bayern. Es más, el jugador amenazó con dejar la institución abriendo la puerta para irse a Inglaterra. Sin embargo, la directiva del club impidió su salida.

Incertidumbre total

El Bayern se dio un plazo de dos semanas para encontrar al sucesor de Ancelotti, señaló Hoeness este viernes, encendiendo aún más la incertidumbre en el club que está aún golpeado por esta semana.

"No estamos bajo presión, pero después de la pausa de dos semanas (para los partidos internacionales) queremos tener una solución", señaló Hoeness en la radio FFH.

Para el desplazamiento del domingo a Berlín en la séptima jornada de la Bundesliga, será el ayudante de Ancelotti Willy Sagnol el encargado de dirigir al equipo. Pero parece que el gigante bávaro busca a alguien con más experiencia para continuar esta temporada.

Hasan Salihamidzic, director deportivo de la institución dijo que "obviamente, no es normal que durante la temporada cesemos a nuestro entrenador. Es una situación difícil para nosotros".

El ex jugador sentenció que "este domingo el equipo tiene que mostrar una reacción, eso es claro, un cambio de mentalidad".

Por el momento, la prensa ha publicado el nombre de dos entrenadores alemanes: Thomas Tuchel, el antiguo DT del Borussia Dortmund, y Julian Nagelsmann, el técnico del Hoffenheim, conocido por su precocidad (30 años). El problema es que tiene contrato, aunque es el preferido.