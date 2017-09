Tres goles, tres clásicos y tres recuerdos: los hermanos Rubio rememoran sus mejores UC-Colo Colo

Los clásicos entre Colo Colo y Universidad Católica han marcado la vida de los hermanos Eduardo, Matías y Diego Rubio. ¿El motivo? Los tres futbolistas tuvieron la oportunidad de celebrar a lo grande y quedar en la historia del fútbol nacional por marcar goles en uno de los partidos más importantes del año.

Eduardo fue el primero en abrir esta costumbre familiar. El 23 de abril del 2006, el atacante que en ese entonces defendía los colores de Universidad Católica aportó con dos goles para que la UC cerrara el marcador con un 3-2 a favor en el Monumental sobre el Cacique de Claudio Borghi, que luego terminó siendo tetracampeón nacional.

"La verdad es que el gol lo recuerda más la gente y fanáticos de la Católica, que uno que ya está en otra etapa. No es algo que lo recuerde mucho, pero fueron momentos muy bonitos que ayudaron en ese momento a obtener un buen resultado pero en el fondo es la pega que le toca a uno", afirmó el mayor de los Rubio a El Gráfico Chile.

En una posición bastante diferente está Matías, quien confiesa que ese 15 de marzo del 2009 fue uno de los mejores días de su vida. Después de varias semanas de estar en la banca, Marco Antonio Figueroa, técnico de la UC en ese tiempo, decidió darle una oportunidad como titular a Rubio. ¿Cómo terminó todo? A los 14’, el delantero se enfrentó a Cristián Muñoz y anotó el único tanto del encuentro en el recinto de Macul.

"Todavía me acuerdo de ese gol. Estuve toda esa semana preparándome para ese partido que iba a ser el más importante. Recuerdo que después de hacer el gol di una entrevista y dije que ese día había sido el mejor día de mi vida", comenta desde México donde está probando suerte el ex delantero de Rangers, Unión La Calera y Deportes Temuco.

¿Aún lo siente así?, "sí porque fue mi primer gol. Me hizo muy feliz", añadió.

Dos años más tarde aparecería en acción el último de la dinastía. En el clásico jugado el 29 de mayo del 2011, Diego Rubio, abrió el marcador en el Estadio Nacional. A pesar del buen rendimiento que alcanzó el actual goleador de Swope Park Rangers, el Cacique terminó empatando 1-1 debido al gol que marcó Francisco Silva a los 78' y quedó fuera en los playoffs del Torneo de Apertura, tras haber caído 4-2 en la ida de cuartos de final.

Por eso, los hermanos Rubio son especialistas en este tipo de partidos, por lo que aceptaron el desafío de El Gráfico Chile y dieron su pronóstico para el encuentro de este domingo en San Carlos.

"El tema de los clásicos siempre es un tema independiente de cómo vengan los equipos, pero yo creo que esta vez va a ganar Colo Colo", apunta Eduardo.

Para no romper la tradición, Matías también siguió los pasos de su hermano: "Vimos el clásico contra la U juntos y ahí Colo Colo jugó muy pero muy bien. He visto que en los últimos partidos la UC no ha andado muy bien, se despidieron del título, por lo que debería ganar Colo Colo", afirma el delantero quien seguramente estará frente a la televisión para alentar a los albos ante su ex amor.

Tres goles, tres clásicos, tres recuerdos. Los Rubio son sinómino de Católica y Colo Colo.