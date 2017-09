Nuevo problema para Pizzi: Charles Aránguiz sufre lesión y se perderá los partidos ante Ecuador y Brasil

El entrenador de la selección chilena Juan Antonio Pizzi sumó un nuevo problema de cara a los decisivos partidos que sostendrá la Roja ante Ecuador y Brasil, donde Chile buscará la clasificación al Mundial de Rusia 2018, ya que este sábado sumó una nueva y sensible baja.

Esto, porque el Bayer Leverkusen en su sitio web informó que el volante Charles Aránguiz sufrió un desgarro en la fibra de la pantorrilla y estará al menos tres semanas fuera de las canchas.

La lesión del Príncipe se produjo en la igualdad que obtuvo el cuadro de la Aspirina ante Schalke 04 donde fue reemplazado en el entretiempo.

Con esto, Pizzi pierde a otra de sus figuras claves para los vitales compromisos puesto que Pedro Pablo Hernández también es baja y además, no convocó a Marcelo Díaz.

Och nö! @CharlesAranguiz hat sich beim 1:1 gg Schalke einen Faserriss in der Wade zugezogen – Ausfall ca 3 Wochen!

Get well soon, Charles!🙏 pic.twitter.com/I7fzhsciF3

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 30, 2017