Gerardo Pelusso se empapó de mística azul y aplaudió el trabajo de Guillermo Hoyos

A pesar de que han pasado siete años desde que dirigió a Universidad de Chile, el técnico Gerardo Pelusso comenta que su corazón aún es azul. Durante esta jornada, el uruguayo hizo una parada en su visita a Santiago para ser uno de los 9.280 espectadores que vio el empate entre la U y Unión Española por la octava fecha del torneo de Transición.

"Fue un partido muy cerrado. En el primer tiempo hubo muy pocas opciones de gol, creo que me quedo con una de Unión Española cuando comenzó el encuentro. Ha sido muy táctico sobre todo en defensa", apuntó el técnico uruguayo.

Durante la conversación con El Gráfico Chile, el estratega aprovechó la oportunidad para demostrar lo informado que está de la actualidad azul y respalda el trabajo que está realizando Ángel Guillermo Hoyos en la banca azul.

Pelusso visitó este sábado Santa Laura / @Giuselobos

"Creo que Hoyos ha tenido una buena actuación, sólo hay que recordar que el equipo salió campeón en el primer campeonato. Yo creo que este torneo puede ser parecido al anterior, donde la U se va afirmando a través de las fechas. Vamos a ver qué pasa", sentenció el técnico que llevó a la U a la semifinal de la Copa Libertadores el 2010.

Ante las interrogantes de los hinchas azules, fue el mismo Pelusso quien explicó los motivos de su visita a nuestro país. "Vine con unos amigos invitados por Fernando Díaz (director deportivo de Unión Española). Hemos tenido actividades juntos para la Conmebol y en las últimas horas me invitó a ver el partido. Obviamente me quedé el fin de semana para ver este partido", apuntó el uruguayo, quien se desempeña como Integrante del GET (Grupo de Estudios Técnicos de Conmebol).

Para finalizar y entendiendo la experiencia que tiene Pelusso en clasificatorias, fue consultado sobre la compleja posición que se encuentra Chile a falta de dos fechas para conocer a los países que irán a Rusia 2018.

"Me sorprende en la posición que está Chile. Nunca pensé que a dos fechas de finalizar la eliminatoria pudiera estar Chile en la situación que está. Yo creo que ese último partido ante Paraguay es el que está fuera de contexto, porque les privó de tres puntos que a esta altura serían fundamentales. Está complicado y cuando eso pasa eso, los problemas te buscan", concluyó el ex técnico de la selección de Paraguay.