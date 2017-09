Trastienda del Santa Laura: Sebastián Jaime sacó de quicio a la U en un partido histórico

Unión Española y Universidad de Chile cumplieron las expectativas y protagonizaron un entretenido partido en Santa Laura. Pese a que el marcador no tuvo goles y la lluvia tampoco ayudó, los dos equipos desplegaron un buen juego en uno de los partidos que destacó en la octava fecha y que le permitió a los hispanos seguir en el liderato del Torneo de Transición.

Un partido que fue aplaudido y que dejó historias para contar.

Tiro de Aránguiz dejó tiritón a Herrera

Con la cancha mojada, la opción de probar desde fuera del área era bastante buena y así lo entendió el volante Pablo Aránguiz, quien a los 10 minutos y ante una caída de Lorenzo Reyes, tomó aire, miró al arco azul y sacó un potente tiro que el Johnny Herrera despejó con un manotazo que sorprendió a todos. Tras sacar el balón, el portero de la U se quedó varios segundos detenido intentando explicar cómo logró mantener su arco en cero tras ese remate.

Sebastián Jaime fue el más odiado por el plantel azul

Si analizamos el partido desde la tribuna, se podría pensar que la labor que le dieron al delantero Sebastián Jaime fue sacar de sus casillas a los rivales. El atacante hispano fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa de la U debido a las reiteradas exageraciones que hizo ante una mínima falta. Gonzalo Jara y posteriormente Jean Beausejour lo increparon fuertemente por su actitud antideportiva.

A Carlos Muñoz le recordaron su pasado albo

Recién iniciado El Segundo tiempo, Unión Española sufrió un gran golpe. Carlos Muñoz llegó tarde a la jugada y le metió una plancha a David Pizarro que lo dejó tendido en el suelo por varios minutos debido al dolor. Después de recibir la tarjeta roja, el atacante tuvo que retirarse a camarines justo por el túnel que está abajo de la hinchada de la U. Como era de esperarse, los fanáticos azul lo llenaron de pifias y palabras que recordaban el pasado coloco lino de Muñoz.

Carlos Muñoz no lo pasó bien en Santa Laura / imagen: Photosport

La U de Hoyos tuvo visitas ilustres

Este sábado, el plante azul no solo contó con el apoyo de miles de hinchas en el Estadio Santa Laura. En medio de la tribuna y tratando de escapar de la lluvia se encontraban Gerardo Pelusso, ex entrenador de la U y Rodolfo Neme, ex ayudante técnico de los azules en la época de Martín Lasarte. Ambos personajes del fútbol llegaron al recinto de Independencia invitados por Díaz por Fernando Díaz el director deportivo de cuadro hispano.

Mono Sánchez se transforma en leyenda

Uno de los puntos altos en Unión Española durante este torneo de Transición ha sido el portero Diego Sánchez. Además de mantener su arco en cero, el arquero ha entrado en la historia del club: este sábado, el jugador batió el récord de impasibilidad en el arco de Unión con 625’. Con esta cifra, el “Mono” deja atrás a Mario Osbén quien conservaba ese récord desde la década de los 70’ con 591 minutos. “Estoy feliz, es inesperado. Pasar a un histórico del fútbol chileno como el ‘Gato’ me pone contento”, apuntó el arquero tras el duelo.

Arancibia despertó el enojo de Pizarro

El ingreso de Francisco Arancibia sin duda alguna le cambiaron la cara a Universidad de Chile. El puntero quebró la banda defendida por Juan Pablo Gómez y con su velocidad fue un verdadero problema para los hispanos. A los 65’ el atacante tuvo su mejor oportunidad: entró sin marca y solo, pero solo frente al arco definió pésimo. La mala decisión que tomó ante la portería no cayó para nada bien en David Pizarro quien corrió varios metros para increpar y retar a su compañero por la oportunidad desperdiciada.