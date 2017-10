La autocrítica de Paredes tras la victoria de Colo Colo en el clásico ante la UC

Esteban Paredes extendió su "maldición" y sigue sin anotar en el estadio San Carlos de Apoquindo. En el clásico de este domingo tuvo una ocasión para dejar atrás esa racha, pero el experimentado Cristián Álvarez evitó en la línea el festejo del delantero.

Por si fuera poca la molestia por el gol que se perdió cuando en el arco no estaba Cristopher Toselli, el Tanque fue seleccionado para el control doping y estuvo por más de dos horas para entregar su muestra de orina. Pese a la larga espera, el capitán del Cacique se dio el tiempo para analizar la ajustada victoria por 1-0 ante Universidad Católica y reconoció que se vieron superados por el rival, sobre todo, en la primera fracción.

"Este partido era uno de los más complicados que teníamos, por el rival y por lo que necesitaba Católica, que jugó bastante bien en el primer tiempo, donde presionó, nos quitó el balón y nosotros no estuvimos finos con la pelota. Era un partido importante y lo rescatable es que se ganaron los tres puntos", sostuvo Paredes.

"La verdad es que hemos ido paso a paso. Hemos tenido partidos buenos y partidos como éste, donde en el primer tiempo no pudimos superar a una Católica que sí jugó bien, donde nosotros no buscamos y no generamos los espacios necesarios para poder hacerles daño, pero lo rescatable es que el equipo corrió hasta el final y estos tres puntos nos sirven bastante", agregó.

Con la victoria, Colo Colo quedó con 15 unidades, a tres del líder, Unión Española, y se mete de lleno en la pelea por el título. Sin embargo, Paredes se lo toma con calma: "quedan siete fechas y vamos a pelear hasta el final. No sé si somos candidatos por lo que dice la prensa que estamos jugando mal, la verdad es que todo puede pasar".

Finalmente, cambiando el chip a la selección, donde Paredes fue uno de los nueve seleccionados locales que llamó el entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, el atacante señaló que "es algo muy importante (citación) y espero que podamos hacer algo muy bueno para llevar a Chile al Mundial. Tenemos que ganar los tres puntos ante Ecuador, que son muy importantes para nosotros, y ojalá se pueda hacer un buen encuentro y que nos podamos preparar bien para estos dos partidos", finalizó el delantero de Colo Colo.