¿Será la última? El balance de la sorpresiva nómina que entregó Juan Antonio Pizzi

La reciente convocatoria de Juan Antonio Pizzi para la última fecha doble eliminatoria dejó varios nombres para analizar, ya sea por su ausencia o por su presencia. Eso sí, las sorpresas fueron más por los lados de las ausencias, ya que Macanudo dejó fuera de los dos partidos claves ante Ecuador en Santiago y ante Brasil en Sao Paulo a algunos habituales en nóminas anteriores.

En el caso de Marcelo Díaz, su no llamado puede obedecer al bajo nivel mostrado desde la final de la Copa Confederaciones, pero la contingencia que entregó las bajas por lesión de Charles Aránguiz y Pablo Hernández lo puede convertir en una ausencia mucho más importante. Es decir, si en una situación normal Carepato es un jugador relevante, con un mediocampo diezmado lo será más aún.

Pero Pizzi cree que tiene los reemplazos para los tres, aunque ni Aránguiz ni Hernández han sido oficialmente liberados. Por eso, la nómina de jugadores locales, entregada después del partido entre la UC y Colo Colo, no plantea reforzar esa zona y por eso no aparecieron nombres como el de Jaime Valdés, Claudio Baeza, o Lorenzo Reyes. Jorge Valdivia es el único que podría acercarse, pero no es lo mismo.

La nómina local, en tanto, entrega tres nombres "nuevos", pero sólo uno tiene reales chances de ser alternativa para Pizzi: Mauricio Pinilla. El delantero ha tenido un gran nivel desde su retorno al país y ya suma cinco goles con la camiseta de Universidad de Chile, lo que le valió volver a la selección tras un largo tiempo sin ser llamado por Macanudo.

El volante Óscar Opazo, en racha con tres goles en dos partidos con Colo Colo, y el arquero Brayan Cortés, titular en Iquique pero que viene de recibir cuatro goles, son los otros nombres.

El resto de los citados ya son habituales y corresponden a Jean Beausejour, José Pedro Fuenzalida, Gonzalo Jara, Johnny Herrera, y Esteban Paredes. Con este listado queda claro que Macanudo se la jugó por tener alternativas de área del medio local, las que conseguirá con el Tanque y Pinilla, por lo que responde a que no haya aparecido Felipe Mora o Nicolás Castillo, quien, de todas formas, iba a terminar siendo baja tras lesionarse este domingo.

Otra de las ausencias notables es la de Cristopher Toselli, que sí puede aparecer como castigo debido al bajo nivel que ha tenido tanto él como la UC en el torneo y que tiene al equipo en la parte baja del Transición. La aparición de Cortés busca renovar nombres en el arco, algo que no hizo Pizzi en el mediocampo, especialmente ahora que la urgencia de las lesiones y de las ausencias en un momento tan importante lo ameritaba.

Veremos si la jugada de Pizzi de no reforzar la zona central y de confiar en nombres como Felipe Gutiérrez o César Pinares le da resultados para que Rusia 2018 siga siendo opción. De no darle resultados, podría ser su última nómina al mando de Chile.