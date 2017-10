El enojo de Buonanotte: "No me gusta hablar de los árbitros porque después dicen que uno es llorón"

"Tengo mucha bronca", dejó en claro un exaltado Diego Buonanotte cuando se retiró de los vestuarios de San Carlos de Apoquindo después de la dolorosa derrota 1-0 que sufrió Universidad Católica ante Colo Colo, la que deja al equipo cruzado fuera de carrera por el título del campeonato de Transición 2017.

Con las revoluciones aún elevadas, el Enano no evadió a los medios de comunicación -él y Cristopher Toselli fueron los únicos jugadofes de la UC que emitieron declaraciones- y en sus respuestas remarcó su enfado por lo sucedido en la precordillera, en específico con el arbitraje de Patricio Polic.

Consultado por el desempeño arbitral en el clásico, el mediocampsita argentino sostuvo que "no me gusta hablar de los árbitros, tengo mucha bronca, no me gusta hablar de los árbitros porque después dicen uno es llorón. No me gusta".

Sobre los errores determinantes de Polic en el triunfo por la cuenta mínima de los albos en Las Condes, el ex River Plate comentó que "son detalles como a lo mejor cuando nosotros cometemos errores como equipo, a veces los árbitros también".

Más allá de mostrarse cauto al opinar sobre el cometido referil, Buonanotte evidenció su molestia por la nula sanción a Gabriel Suazo, quien en el minuto 56 le propinó una fuerte infracción que para Polic ni siquiera ameritó el cobro de una falta.

"Me quedo muy preocupado y muy dolido por la patada que me tiran en la raya, porque está el cuarto árbitro al lado, las cámaras al lado. Es una patada de lesión, de una lesión grave, pero ya está, perdimos y no hay que buscar excusas", manifestó.

Cristopher Toselli también comentó el arbitraje, al declarar que "después del partido, viendo las imágenes, me parece que Opazo estaba offside en el gol, me parece que sí hubo mano en el área de ellos, pero me parece que son detalles que pueden pasar y que si bien fueron detalles importantes, no hay que dejarse llevar por eso".