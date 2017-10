Guede defiende la victoria: "A veces los clásicos se deben ganar de esta manera"

Pablo Guede se fue contento de San Carlos. El triunfo de Colo Colo por 1-0 ante la UC en la precordillera metió al Cacique en la pelea por el título y dejó al técnico tranquilo por la victoria, incluso relativizando el bajo nivel mostrado.

"A veces los clásicos se deben ganar de esta manera. Por ahí veníamos 'mal acostumbrados' a jugar bien los clásicos, pero a veces se deben ganar así, con uno menos y defendiendo de esa manera", expresó el técnico argentino, quien también tuvo un pequeño pasaje de molestia: "es una falta de respeto decir que la UC jugó mejor que nosotros porque en el primer tiempo fueron superiores, eso no fue así. Nos vienen bien los tres puntos".

Guede, además, alabó la presentación de Óscar Opazo, autor del único gol del partido y que ya en la semana pasada ante San Luis le había respondido a la confianza con un doblete. "Se destapó. Está trabajando muy bien, entendió muy bien lo que nosotros queríamos en lo táctico. Está muy bien", aseguró, minutos antes de oficializarse la nominación del Torta a la Selección.

También el entrenador explicó la salida de Jorge Valdivia y lo que pasó segundos después, cuando ambos protagonizaron una particular charla en la que el Mago se vio molesto. "Pensé que se había contracturado porque se tiró al suelo, no se lo pregunté. Con una lesión y faltando cuatro minutos para el final no se lo pregunté y tomé la decisión. Después me dijo que podía seguir, pero ya está", explicó.

Ahora, Colo Colo aprovechará el receso por Clasificatorias para seguir mejorando de cara a la recta final del Torneo de Transición, donde esperan seguir en la pelea del título al quedar a sólo tres puntos del líder Unión Española.