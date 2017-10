Opazo le prende velitas a su zurda goleadora: "Me tocó difícil, pero no bajé la cabeza"

Ni en los mejores sueños, Oscar Opazo imaginó el buen momento que tendría estas últimas semanas con la camiseta de Colo Colo. De cortado por no adaptarse al equipo cuando llegó de Santiago Wanderers a marcar el gol del triunfo ante Universidad Católica

Este domingo, Opazo no defraudó y tal como la semana pasada cuando marcó un doblete ante San Luis, aprovechó la titularidad que le ofreció Pablo Guede. "Estoy bastante feliz, destacar el triunfo y esfuerzo del equipo. De verdad contagia mucho ver a los referente como Esteban (Paredes), Pajarito (Valdés), el Mago correr de esa forma, entonces qué nos queda a nosotros que somos más jóvenes", apuntó el lateral.

En conversación con el Canal del Fútbol, el jugador albo también confesó lo contento y sorprendido que está con la efectividad que ha tenido su zurda frente al arco. "Recuerdo que me la da el Mago y mi primera intención siempre es tirar el centro. Ahora no sé qué me dio que empecé a enganchar y le pegué con la zurda, estoy muy contento", apuntó desde el Estadio San Carlos de Apoquindo.

A pesar del buen momento que vive hoy, el lateral criado en Wanderers no olvida lo complejo que fue dejar la quinta región para arriba al cuadro albo. "Me tocó al principio muy difícil, me costó adaptarme a lo que es Colo Colo. Afortunadamente fueron pasando las fechas y no baje la cabeza. Seguí entrenando hasta que me tocó, respondí y acá estamos, para eso vinimos. Estas son las aspiraciones que tenía desde el comienzo", sostuvo Opazo.

Para finalizar, el goleador de la jornada intentó imponer tranquilidad ante los buenos resultados obtenidos en las últimas semanas. "Hay que seguir así, todavía queda campeonato. No tenemos que confiarnos por dos partidos buenos, todavía quedan partidos muy difíciles y hay que enfrentarlos de la misma manera", concluyó Óscar Opazo.