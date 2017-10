Trastienda de la UC: el postergado Zamora terminó con el equipo a su disposición

Universidad Católica tenía la obligación de ganarle el clásico a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo si quería tener alguna chance de pelear por el título del Torneo de Transición. Sin embargo, en un apretado partido, los cruzados cayeron por 1 a 0 y pese a que tienen chances matemáticas, en la precordillera saben que se despidieron de la opción de ser campeones y ahora sólo les queda la opción de clasificar a torneos internacionales.

Un clásico que dejó historias cruzadas y hartas caras bajas en San Carlos.

Tagle y las filtraciones

En los días previos al clásico con Colo Colo, Mario Salas hizo trabajo por zonas y no definió un once hasta última hora, distinto a lo que habitualmente hace. Por lo mismo, el once inicial que presentó la UC causó sorpresa. Aquello fue valorado por el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien destacó que "hubo algo de juego táctico al final, algo de sorpresa, esta mañana vi los medios y por primera vez ninguno le apuntó a la formación, eso significa que el trabajo que planificó el cuerpo técnico estuvo bien hecho y no hubo filtraciones como en otras oportunidades, se logró ese objetivo", valoró el timonel franjeado antes de la caída franjeada.

Recepción con insultos del rival

Se ha vuelto una tónica en San Carlos de Apoquindo. Cuando el plantel Universidad Católica se baja del bus y se traslada a camarines debe aguantar los insultos y pifias de los hinchas de la visita, pues desde la parte alta del sector en el que están ubicados los fanáticos forasteros se tiene vista directa al lugar del acceso cruzado. Esta vez, por ser un clásico, el calibre de los insultos fue mayor y el argentino Diego Buonanotte fue el blanco principal. El Enano respondió con algunos gestos, pero la mayoría, con audífonos puestos, prefirió concentrarse en su respectiva música y no tomarle atención a los gritos. Fernando Cordero, en tanto, respondió con humor gritándoles de vuelta: "ordinarios".

La llegada de #LosCruzados en medio de insultos de hinchas de Colo Colo. @ch1k1cordero respondió en su estilo #clásicoxElGráfico pic.twitter.com/M2NqkU2YAi — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) October 1, 2017

Tres bancas cambiadas

El habitual plan de seguridad que Cruzados aplica para los encuentros clásicos que disputa Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo y por eso se repitió durante la caída por la cuenta mínima ante Colo Colo. Es decir, la Franja abandonó su habitual banca de local en el bloque norte de la cancha para trasladarse a la que está más cerca de la tribuna Mario Lepe, donde se ubican los fanáticos locales. El objetivo de aquello es alejar a la suplencia de la UC de la barra visitante, la que se ubica en el codo que se forma entre los sectores Ignacio Prieto y Sergio Livingstone. Basándose en lo mismo, la "Tercera Banca" del sector norte que ha implementado la UC durante el segundo semestre de 2017 se movió hacia Alberto Fouillioux.

Visitas ilustres

Dos uruguayos con pasos importantes por el fútbol chileno fueron visitas ilustres en San Carlos de Apoquindo duante el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. Gerardo Pelusso, ex DT de Iquique, O'Higgins, Everton y Universidad de Chile en nuestras canchas, y Rodolfo Neme, quien fue ayudante de Martín Lasarte en la U y en la UC presenciaron desde la tribuna Sergio Livingstone el triunfo albo, tal como el sábado lo hicieron en el 0-0 ante Unión Española. También llegó a la precordillera el seleccionado nacional Paulo Díaz -quien posteriormente se trasladó a La Cisterna para ver el Palestino-Temuco-, mientras que el cesante Pedro Morales estuvo con los no citados del Cacique en la tribuna.

Rodolfo Neme, ayudante técnico de Martín Lasarte en la UC y la U, presente en San Carlos de Apoquindo #LosCruzados #clásicoxElGráfico pic.twitter.com/2yXKDVx9vw — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) October 1, 2017

El regreso de Zamora

De estar en la tribuna ante Audax Italiano y Deportes Temuco a terminar dirigiendo al equipo en cancha durante los últimos 20 minutos en el clásico ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo. Esa fue la realidad que vivió Leonardo Zamora en Universidad Católica. El primer ayudante del Comandante, quien fue suplido por Fernando Gutiérrez en La Florida y en la Novena Región por determinación de Salas, volvió a su habitual lugar e, incluso, tras la expulsión del viñamarino a los 73' se tuvo que hacer cargo del equipo cruzado, decidiendo, entre otras cosas, adelantar las líneas y disponer los ingresos de Fernando Cordero y David Llanos en lugar de Germán Voboril y César Fuentes, respectivamente.

Masiva presencia de la visita

Una alta presencia de hinchas de Colo Colo se registró en el Sergio Livingstone de San Carlos de Apoquindo, durante el triunfo 1-0 del Cacique sobre Universidad Católica por la octava fecha del campeonato de Transición. Aquello quedó en evidencia en el momento del gol de Óscar Opazo, el que fue celebrado por una cantidad importante de espectadores en la tribuna principal del recinto de la precordillera, lo que provocó aireadas discusiones con los seguidores de la Franja que habitualmente monopolizan dicho lugar del estadio. Tras el pitazo final, varios de aquellos espectadores permanecieron en la gradería para poder saludar y/o felicitar a los jugadores del Cacique que seguían en la cancha festejando el ajustado triunfo. Por su parte, la mayoría de los forofos locales se retiraron en silencio. Eso sí, es preciso destacar que la Tribuna Mario Lepe terminó entonando "Gracias a la vida por ser cruzado".