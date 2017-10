En Perú están en llamas: "No me importa si Lionel Messi no está en el Mundial"

El lateral izquierdo de la selección peruana Miguel Trauco aseguró este lunes que no le importa si Argentina, que capitanea Lionel Messi, se queda fuera del Mundial de Rusia 2018.

"Yo quiero estar. No me importa si está él o no está. Si no está él, es problema de ellos", aseveró Trauco cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que la Albiceleste, actual subcampeón del mundo, se quede fuera del torneo.