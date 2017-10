Osses defendió a Polic: "La mano de Baeza fue de protección, no es sancionable como penal"

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitros, se refirió al polémico cometido de Patricio Polic en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, por el cual será denunciado por el elenco cruzado.

El ex juez analizó todas las jugadas cuestionadas en el partido del domingo en San Carlos de Apoquindo, en la cuales se vio favorecido el Cacique, que al final terminó ganando por 1-0, en conversación con radio ADN.

Offside en el gol de Opazo: "Es una jugada que ocurre todos los fines de semana, es muy fina, obviamente la tecnología nos va a ayudar en el futuro. No puedo decir que es un error garrafal del asistente (José Retamal), en tiempos pasados se decía que ante la duda había que abstenerse, pero con los avances tecnológicos ya se desnudan ese tipo de situaciones, pero evidentemente es una jugada fuera de juego y que el asistente decidió erróneamente".

Mano penal de Baeza: "En este caso, me parece que la mano existe, pero la pelota va a golpear en la cara, el jugador lo hace como una manera de protección, la FIFA habla de acción deliberada y (Baeza) no amplía el volumen de su cuerpo con la mano, por lo tanto, técnicamente si bien existe la mano, no es sancionable como penal".

Publimetro Chile Los errores de Polic en el clásico que hicieron enfurecer a Mario Salas y a la UC El gol de Oscar Opazo fue la jugada que desniveló un luchado partido y lo hizo en posición adelantada. Trascendental cobro de una terna que encabezó Polic y que no pudo manejar un clásico apretado.

Patada de Suazo a Buonanotte sin sanción: "Si bien puedo entender que existen argumentos para expulsarlo, técnicamente también hay argumentos para la amarilla. Lo que no está bien es que no haya sido sancionado".

Expulsión de Mario Salas: "Ambos técnicos fueron advertidos. Salas siguió con su posición y por eso fue expulsado, yo creo que correctamente".