La emoción de Álvaro Salazar por renovar en Colo Colo: "Sigamos camino por el sueño"

Feliz de haber renovado mi contrato por dos años más con @colocolooficial agradecido de la confianza puesta en mi … son 11 años ya de permanecía y el objetivo sigue siendo el mismo ! Nada ni nadie me hace dudar de mis convicciones agradecido de Dios por permitir desarrollarme en lo que amo ❤️ gracias a mi familia por el apoyo incondicional @camiimercado sigamos caminando por el sueño ❤️ ⚽️DE LOS VALIENTES SE CUENTAN HISTORIAS ⚽️ LA DISTANCIA HASTA EL OBJETIVO ES SOLO PARTE DEL CAMINO ⚽️

