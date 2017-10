"De esa noche me acuerdo perfecto": Nelson Acosta no olvida y manda emotiva arenga

Chile tendrá una crucial última doble fecha de las Clasificatorias de cara a su objetivo de clasificar a su tercer Mundial consecutivo. En la sexta posición con 23 puntos, a uno de dar caza a perú en la cuarta posición, la Roja está obligada a ganarle a Ecuador el próximo jueves si quiere mantener sus chances de acceder a Rusia 2018.

En el marco del importante partido que se le avecina a la selección chilena en el Monumental, hubo uno que hizo su reaparición pública: Nelson Acosta. El entrenador protagoniza un spot promocionando la transmisión de Fox Sports para el encuentro entre Chile y Ecuador y hace mención a su estado de salud, luego que algunos medios aseguraran que padecía la enfermedad de Alzheimer y donde el propio técnico confirmó que había sufrido dos accidentes cerebrales que le provocaron daños en la memoria y en la movilidad, pero que se podían curar.

Así, el ex DT de la Roja recuerda el día en que debutó en la banca nacional, precisamente ante el rival que tendrán este jueves los de Juan Antonio Pizzi: Ecuador. "Dicen que ya no me acuerdo de las cosas, que me olvidé de todo, pero de esa noche me acuerdo de todo", comienza diciendo "Don Nelson" en su emotivo relato sobre aquel encuentro del 6 de julio de 1996, donde Chile venció por 4 a 1 a la Tri.

Iván Zamorano por dos, Marcelo Salas, y Fabián Estay, fueron los encargados de darle el triunfo al equipo de Nelson Acosta. Un resultado que la actual selección chilena buscará repetir para acercarse a Rusia 2018.