Nadal escapa de milagro en Beijing: ganó tras salvar dos puntos de partido

El español Rafael Nadal, número 1 del ranking mundial de la ATP, sufrió más de lo esperado para superar la primera ronda del ATP 500 de Beijing en China.

El mejor jugador del planeta remontó un partido increíble al francés Lucas Pouille (23º), al superarlo por 4-6, 7-6 (8/6) y 7-5.

En dos horas y media, el número 2 francés, que ya batió al manacorí el año pasado en octavos del US Open, dejó pasar su oportunidad en el tie-break del segundo set, cuando tuvo dos bolas de partido con 6-4, pero el hispano mantuvo la calma y se llevó el desempate por 8-6.

En la tercera manga los dos jugadores mantuvieron su saque hasta que Nadal logró la rotura en el 11º juego y a continuación sirvió para lograr el 7-5.

"Jugó bien, pienso que lo hizo de manera muy agresiva. Está sacando muy bien. Para mí fue un poco difícil al principio, pero luego empecé a jugar mejor", explicó Nadal.

"Pero, a pesar de todo, no tuve el control del partido la mayor parte del tiempo, por lo que estoy muy contento de haber ganado", añadió.

Rafa survives a THRILLER 💪🇪🇸@RafaelNadal saves two match points to beat Pouille 4-6 7-6(6) 7-5 in Beijing.#ChinaOpen pic.twitter.com/k4YDmrGV1Q

— Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2017