Joya de Colo Colo está en los 60 mejores "millennials" del mundo y lo comparan con James e Isco

No hay duda que el volante Branco Provoste es uno de los canteranos con más proyección en el fútbol nacional. Para tener 17 años, el canterano albo tiene buenos números en el profesionalismo: Cinco partidos con Colo Colo y 13 duelos defendiendo la camiseta de Chile en diferentes torneos de esa categoría. Esas estadísticas más su nominación al Mundial de India que se desarrollará en los próximos días alentó a que el diario The Guardian pusiera sus ojos en él.

En un nota publicada este martes, el prestigioso medio inglés, posiciona al chileno entre los 60 jugadores nacidos desde el 2000 en adelante que hay que seguir en el futuro.

En la descripción del jugador, The Guardian afirma que el joven "es un rápido volante ofensivo que se especializa en asistencias. Provoste hizo su debut profesional por Colo Colo bajo la conducción de Pablo Guede a los 16 años y su estilo puede ser comparado con Isco o James Rodríguez, se siente muy cómodo con el balón y prefiere jugar atrás los delanteros".

Pero eso no fue todo, porque además la publicación recordó la importancia que ha tenido Provoste en las últimas generaciones de la Roja y la experiencia que tuvo hace algunos años cuando entrenó durante un mes en el Manchester City.

"Provoste siempre estuvo delante de su grupo: en 2015 jugó en la sub 17 en el Sudamericano a la edad de 14 y era parte de la sub 17 que clasificó al Mundial 2017. En 2015 él fue invitado por Manuel Pellegrini por 10 días a la academia del Manchester City donde jugó dos partidos con la sub 16. Es sólo cuestión de tiempo antes que él se vaya a Europa", apuntó el medio inglés.

Sin duda que la figura de la Roja Sub 17 que jugará desde el domingo en India tendrá la posibilidad de demostrar que es uno de los mejores "millennials" del planeta.