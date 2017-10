Se hizo justicia: Tomás González va a competir en la final de suelo del Mundial de gimnasia

Finalmente la Federación Internacional de Gimnasia aceptó nuestro reclamo y competiré como noveno gimnasta el la final mundial de suelo!!! Será este sábado 07 de Octubre a las 13:00 hrs de Montreal 🎉🤸‍♂️🇨🇱 Agradecemos a la FIG por tomar en cuenta nuestro caso 🙏🏼

