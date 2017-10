Guía imperdible para seguir a la Rojita: Todo lo que debes saber del Mundial de India Sub 17

Este viernes 6 de octubre, comienza en India el Mundial Sub 17. En la cita planetaria juvenil habrá 24 selecciones que lucharán por quedarse con el torneo que actualmente le pertenece a Nigeria, campeón en 2015 en nuestro país y quien no se clasificó para esta edición. La selección chilena también estará presente, y debuta el domingo 8 ante Inglaterra buscando emular su mejor presentación: el tercer lugar que obtuvo en Japón 1993.

Para esta 17ª edición del torneo de proyección de FIFA, en El Gráfico Chile elaboramos una guía del torneo con sedes, fixture, figuras y todo lo que debes saber para seguir cada detalle de la cita en el subcontinente.

Sedes y mascota:

Seis serán las ciudades que albergarán el torneo mundialista, las cuales son Bombay, Nueva Delhi, Margao, Cochín, Guwahati y Calcuta. Además, Kheleo (quien representa a una pantera nebulosa) será la mascota oficial del evento.













Fitxture del Mundial Sub 17:

Grupo A

6/10 Colombia vs. Ghana 08:30 horas – Bombay

6/ 10 India vs. Estados Unidos 11:30 – Bombay

9/10 Ghana vs. Estados Unidos 08:30 – Bombay

9/10 India vs. Colombia 11:30 – Bombay

12/10 Ghana vs. India 11:30 – Bombay

12/10 Estados Unidos vs. Colombia 11:30 – Nueva Delhi

Grupo B

6/10 Nueva Zelanda vs. Turquía – 08:30 Nueva Delhi

6/10 Paraguay vs. Mali – 11:30 Nueva Delhi

9/10 Turquía vs. Mali – 08:30 Nueva Delhi

9/10 Paraguay vs. Nueva Zelanda – 11:30 Nueva Delhi

12/10 Turquía vs. Paraguay – 08:30 Nueva Delhi

12/10 Mali vs. Nueva Zelanda – 08:30 Bombay

Grupo C

7/10 Alemania vs. Costa Rica – 08:30 Margao

7/10 Irán vs. Guinea – 11:30 Margao

10/10 Costa Rica vs. Guinea – 08:30 Margao

10/10 Irán vs. Alemania – 11:30 Margao

13/10 Costa Rica vs. Irán – 08:30 Margao

13/10 Guinea vs. Alemania – 08:30 Cochín

Grupo D

7/10 Brasil vs. España – 08:30 Cochín

7/10 Corea del Norte vs. Níger 11:30 Cochín

10/10 España vs. Níger – 08:30 Cochín

10/10 Corea del Norte vs. Brasil – 11:30 Cochín

13/10 España vs. Corea del Norte – 11:30 Cochín

13/10 Níger vs. Brasil – 11:30 Margao

Grupo E

8/10 Nueva Caledonia vs. Francia – 08:30 Guwahati

8/10 Honduras vs. Japón – 11:30 Guwahati

11/10 Francia vs. Japón – 08:30 Guwahati

11/10 Honduras vs. Nueva Caledonia – 11:30 Guwahati

14/10 Francia vs. Honduras – 08:30 Guwahati

14/10 Japón vs. Nueva Caledonia – 08:30 Calcuta

Grupo F

8/10 Chile vs. Inglaterra – 08:30 Calcuta

8/10 Irak vs. México – 11:30 Calcuta

11/10 Inglaterra vs México – 08:30 Calcuta

11/10 Irak vs. Chile – 11:30 Calcuta

14/10 Inglaterra vs. Irak – 11:30 Calcuta

14/10 México vs. Chile – 11:30 Guwahati

Figuras:

Varios son los jugadores que prometen en las 24 selecciones que disputarán el torneo planetario. Algunos de ellos ya suman minutos en los primeros equipos de sus respectivos clubes y/0 tuvieron un gran cometido en las clasificatorias para este Mundial con sus seleccionados. Destacan Branco Provoste (Chile), Timothy Weah (Estados Unidos), Diego Lainez (México), Vinícius Júnior (Brasil), Jadon Sancho (Inglaterra) y Abel Ruiz (España).















Campeones:

Nigeria: 5 (1985, 1993, 2007, 2013 y 2015).

Brasil: 3 (1997, 1999 y 2003).

Ghana: 2 (1991 y 1995).

México: 2 (2005 y 2011).

Rusia*: 1 (1987).

Arabia Saudita: 1 (1989).

Francia: 1 (2001).

Suiza: 1 (2009).

*Cuando aún era Unión Soviética.