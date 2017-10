¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes juegan? La crucial penúltima fecha de las Clasificatorias a Rusia 2018

Las clasificatorias más reñidas del mundo se viven en Sudamérica y eso queda en claro con el panorama que existe de cara al desarrollo de la decimoséptima fecha, la penúltima jornada de acción futbolística en las clasificatorias de la Conmebol. De 10 equipos participantes, uno ya está clasificado, dos eliminados y los siete restantes pelean por tres cupos y medio para acceder a Rusia 2018.

Este jueves se llevará a cabo en forma íntegra la fecha 17, en la que cuatro equipos pueden asegurar un boleto a la próxima Copa del Mundo: Uruguay depende de su propia suerte, ya que venciendo a Venezuela en San Cristóbal asegurará su presencia en el próximo Mundial. Colombia, Argentina y Perú deben ganar y esperar que en otras canchas se le den resultados favorables.

Por los resultados de la última doble fecha, Chile ya no puede darse el gusto de pensar sólo en su suerte. El devenir del equipo de Juan Antonio Pizzi también pasa por lo que suceda en otras canchas, en este caso los enfrentamientos Colombia vs. Paraguay y Argentina vs. Perú, los que se disputarán a la misma hora que la Roja se mida ante Ecuador. Bolivia ante Brasil y Venezuela ante Uruguay completan el cuadro.

Bolivia vs. Brasil

Hora: 17:00

Estadio: Hernando Siles, La Paz

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

TV: Mega

Probable once Bolivia (3-5-2): Carlos Lampe; Ronald Raldes, Luis Alberto Gutiérrez, Gabriel Valverde; Diego Bejarano, Leonel Justiniano, Cristhian Machado, Leonel Morales, Juan Carlos Arce; Marcelo Martins y Juan Eduardo Fierro

Probable once Brasil (4-3-3): Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Alex Sandro; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; Phillippe Coutinho, Gabriel Jesús y Neymar

Venezuela vs. Uruguay

Hora: 18:00

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

TV: Mega.cl

Probable once Venezuela (4-4-2): Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, José Hernández; Sergio Córdova, Tomás Rincón, Juan Colina, Junior Moreno; Salomón Rondón y Josef Martínez

Probable once Uruguay (4-4-2): Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godin, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Matías Vecino, Federico Valverde, Cristián Rodríguez; Edison Cavani y Luis Suárez

Colombia vs. Paraguay

Hora: 20:30

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Árbitro: Ricardo Marques (Brasil)

TV: Mega.cl

Probable once Colombia (4-5-1): David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Cristián Zapata, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, James Rodríguez; y Radamel Falcao

Probable once Paraguay (3-6-1): Antony Silva; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena; Jorge Moreira, Víctor Cáceres, Richard Ortiz, Miguel Samudio: Ángel Romero, Óscar Romero; y Óscar Cardozo.

Argentina vs. Perú

Hora: 20:30

Estadio: Alberto José Armando (La Bombonera), Buenos Aires

Árbitro: Wilton Pereira

TV: Mega.cl

Probable once Argentina (4-5-1): Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Éver Banega, Ángel Di María, Alejandro Gómez, Lionel Messi; Darío Benedetto

Probable once Perú (4-3-3): Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Edison Flores