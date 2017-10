Quintanilla reconoce terreno y llega con expectativas de triunfo para el Rally de Marruecos

Un buen desempeño tuvo Pablo Quintanilla (Husqvarna) que terminó tercero, a sólo segundos del británico Sunderland y del austríaco Walkner, ambos corredores de KTM, en el prólogo que funciona como la perfecta previa del Rally de Marruecos, que este viernes comienza con los 272 kilómetros entre Fez y Erfoud.

Sin embargo, el Rally africano arrancó con un convulsionado prólogo de 12 kms en las afueras de Fez, que en un comienzo dejó a varios pilotos sancionados por no marcar un punto de ruta. Sin embargo, al cabo de las protestas de algunos equipos la penalidad fue anulada por los jueces de la FIM, y solo se mantuvo una sanción de seis minutos para el francés Antoine Meo (KTM) por exceso de velocidad en una zona restringida.

Quintanilla lamentó los percances ocurridos, sin embargo valoró su actuación que lo pone en una expectante posición de cara a la competencia oficial: "En lo deportivo, para mí, fue un buen día: tomé ritmo de carrera y era importante hacerlo bien. Me sentí seguro a pesar de partir adelante, pero en lo reglamentario hubo muchos problemas: varios pilotos se saltaron un waypoint y eso generó muchos reclamos. Yo lo hice bien, pero igual me afectó porque entregaron tarde el roadbook y tardé cuatro horas en pintarlo. Ahora tengo poco tiempo para descansar, porque a las 4:30 am salimos en enlace".

De esta forma, la posición obtenida le permitió al chileno elegir un buen lugar para la primera etapa, que mañana tendrá difíciles 272 kms selectivos entre Fez y Erfoud, más 587 kms de enlace.