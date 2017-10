Sampaoli confía en los suyos: "Estoy convencido que vamos a ir al Mundial"

Argentina recibe a Perú por la decimoséptima fecha de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 con la obligación de ganar. El elenco albiceleste tiene 24 unidades, las mismas que los incaicos, por lo que un empate o caída lo dejaría prácticamente fuera de la cita planetaria. Jorge Sampaoli, técnico de los argentinos, aún confía en decir presente en el gigante euro-asiático y lo dejó claro en la conferencia previa al cotejo en Buenos Aires.

"Estos partidos son algo que me entusiasma mucho. Estoy muy esperanzado y confío en que estos futbolistas le darán la posibilidad al pueblo argentino de estar en el Mundial. Estoy convencido que vamos a ir", aseguró el ex seleccionador de Chile.

Luego, comentó la elección de La Bombonera como sede para este compromiso, en desmedro del Monumental: "siempre dije que me iba a hacer responsable de lo que haga el equipo dentro del campo de juego, que no iba a incidir en ninguna decisión que sea dirigencial. Si me mandaban a jugar al interior (provincias), iba al interior", aclaró desmarcándose de dicha opción.

También le hizo un guiño a la gente que llegue al recinto donde hace de local Boca Juniors al señalar que "el cariño y el afecto de la gente siempre estimula. Ojalá ese aliento nos permita empujar".

Para cerrar, el casildense lanzó una anécdota sobre Lionel Messi y los viajes para integrarse al seleccionado trasandino: "Leo no puede viajar a la tarde porque no duerme. Llegó de madrugada, pero eso no le impidió trabajarse en doble turno, estar presente en cada charla y preparar el partido de la mejor manera. Estos chicos hacen un esfuerzo terrible para poder estar en el Mundial", finalizó.