Sudamérica apuesta por Chile para llegar a Rusia 2018 y confía en la jerarquía de Argentina

Por Alejandro Cavieres & Pablo Serey

"Las clasificatorias están como siempre, muy peleadas", plantea de entrada el referente histórico de la Roja Elías Figueroa antes de entregar su pronóstico para la última doble fecha de las Eliminatorias de la Conmebol a Rusia 2018. Quien fuera condecorado como el mejor futbolista de América en tres oportunidades se atrevió vaticinar en El Gráfico Chile el resultado final de la disputa sudamericana para la próxima Copa del Mundo, al igual que otros históricos continentales.

Elías Figueroa deja fuera a Colombia de Rusia 2018 / Foto: AFP

Don Elías tiene fe en el equipo de Juan Antonio Pizzi, pero antes de lanzar su apuesta comenta que "Chile ha sido irregular, las dos derrotas en los últimos partidos están dentro de las posibilidades del fútbol, no sé el motivo interno, si vienen cansados de jugar en Europa algunos y eso influye también. Ecuador siempre ha sido un pequeño problema, pero confío en que Chile esté por sobre ellos y los pueda superar". Tras ello tira los que, a su juicio, quedarán entre los cinco primeros: "Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú".

Desde tierras incaicas, uno que enfrentó en más de una ocasión a Figueroa no ve tan segura la posibilidad de Chile y cree que estará en directa disputa con Argentina por el quinto lugar que da derecho al repechaje con Nueva Zelandia. Percy Rojas, mundialista en 1978 y 1982, estima que Uruguay y Colombia se sumarán a Brasil (ya clasificado), al igual que Perú. "Chile tuvo un inicio bastante auspicioso, pero ha bajado en su juego y ha tenido muchos problemas, al igual que Argentina", plantea.

Percy Rojas confía en el regreso de Perú a un Mundial tras 36 años / Foto: AFP

El ganador de la Libertadores 1975 con Independiente sostiene que "Perú sí puede clasificar y me baso en un aspecto netamente deportivo. Chile y Argentina tienen grandes individualidades que están triunfando en Europa, pero no han podido unirse como selección, sobre todo Argentina. Ese es un aspecto que Perú puede aprovechar, porque, además, le ha sucedido todo lo contrario: empezó mal y sobre el final ha mejorado. Tenemos claras posibilidades de sacar un buen resultado en Argentina y después vencer a Colombia en Lima".

Argentina=Jerarquía

En situaciones límite como la que se está viviendo en las eliminatorias, el pedigree puede resultar determinante. Y en ese caso, la urgida Argentina de Jorge Sampaoli gana bonos según dos conocedores de la contienda de selecciones en Sudamérica. "Está bastante complicado el tema. Para mí la selección de Argentina, por lo que le queda y por jerarquía, va a clasificar", postula Ruberth Morán, cuarto mayor goleador histórico de la selección de Venezuela.

Para Ruberth Morán Argentina no se cae / Foto: AFP

Sacando al ya clasificado Brasil, quien defendiera a la Vinotinto en 61 ocasiones lanza el resto de su vaticinio de cara al desenlace de las clasificatorias de la Conmebol a Rusia 2018. "La selección de Colombia ha hecho una eliminatoria bastante buena y Uruguay dependerá de lo que pase en Venezuela. Para mí, Chile también se mete y esas serán las selecciones que irán al Mundial", establece.

Postura similar a la del artillero llanero es la del paraguayo Carlos Gamarra. Al entregar su parecer sobre la recta final de las eliminatorias, el Colorado comenta que "es muy difícil decir quién está más fuerte porque los más fuertes, en el papel, cayeron mucho en la última doble fecha: el caso de Chile y también Argentina que debe enfrentar a un Perú que juega muy bien al fútbol, con una dinámica diferente y que viene en un nivel alto. Será peligroso para los argentinos pero sigo creyendo que irán al Mundial, al igual que Brasil, Colombia y Uruguay".

Para el Colorado Gamarra el quinto lugar lo disputarán Chile y Perú / Foto: AFP

"La pelea va a estar entre Perú y Chile", pronostica el ex defensor del Inter de Milán, pero en el caso de la Roja advierte que "Chile debe mejorar mucho respecto a lo que mostró en las últimas fechas. Yo creía que Chile le podía ganar fácilmente a Paraguay, pero no fue así. Creo que lo de Chile sorprendió a todos, porque todos esperábamos ver al Chile que jugó a gran nivel la final de la Copa Confederaciones ante Alemania y eso no se dio. Debe mejorar mucho si quiere llegar al Mundial".

Quien también cree en el buen nivel del equipo de Macanudo, pero al igual que Gamarra coloca advertencias es el argentino nacionalizado boliviano Luis Cristaldo. El mundialista en Estados Unidos 1994 con la Verde opina que "Chile es una gran selección, no lo voy a descubrir yo, y ya lo ha demostrado en los torneos que ha participado. Lastimosamente, perdieron un poco el rumbo y les faltó humildad en los últimos dos partidos. Ahora está necesitado de puntos, pero puede lograr la clasificación".

Luis Cristaldo criticó a Chile, pero aún así lo ve en Rusia 2018 / Foto: AFP

El segundo jugador con más partidos con Bolivia estima que "es una eliminatoria bien rara, hay dos equipos eliminados, hay seis puntos en juego y está muy difícil. Ninguna selección de las que está peleando a demostrado ser superior a las demás". Más allá de sus vacilaciones, Cristaldo entrega su predicción y cree que los cinco primeros de las clasificatorias sudamericanas serán los siguientes: "Brasil, Uruguay, Colombia, Chile y Argentina".