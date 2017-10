EntregaBrasil: el insólito hashtag de los hinchas brasileños para dejar ganar a Chile y eliminar a Argentina

La rivalidad Brasil-Argentina es una de las mayores del fútbol mundial y en esta oportunidad el Scratch tiene en sus manos, en parte, el futuro de la Albiceleste rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Es que si el elenco de Tite pierde con Chile, puede hasta dejar fuera de la Copa del Mundo. Por eso, sabiendo ese escenario, en las redes sociales se viralizó el hashtag #EntregaBrasil, donde los hinchas brasileños pedían a su selección caer con la Roja para dejar fuera a los trasandinos.

Mira los insólitos tuits de los hinchas del Scratch:

Se depender do Chile ganhar do Brasil pra Argentina ficar fora da Copa: #EntregaBrasil

Se eu sou o Tite entro com o Muralha no gol do Brasil contra o Chile e com Deyverson de camisa 9! #entregabrasil!

— Guipãooooooo (@guipaoficial) October 6, 2017