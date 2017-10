Andrés Iniesta renueva de por vida y se convierte en leyenda en el Barcelona

Después de varios meses de suspenso, este viernes la dirigencia del Barcelona confirmó que el volante y capitán Andrés Iniesta no sólo renovará su contrato con el club para la próxima temporada sino que lo hará de por vida.

"El FC Barcelona y Andrés Iniesta han llegado a un acuerdo para la renovación de por vida del contrato que une a ambas partes", aseguró el Barcelona, en un comunicado, adelantando que la firma se hará al mediodía.

La renovación del capitán azulgrana, de 33 años, era una de las noticias más esperadas por los aficionados del equipo, que veían llegar el fin del contrato del centrocampista internacional español en junio del próximo año sin que hubiera ningún movimiento.

🎥 @andresiniesta8, renovado de por vida: "Siempre he tenido muy claro mi amor por el Barça" #SiempreIniesta https://t.co/Y0yPtKCdQj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2017

"Me hace muy feliz que el club me dé la oportunidad de tener esta posibilidad de seguir, puede ser por mucho tiempo, pero no sé a día de hoy por cuánto será", apuntó el español en conferencia de prensa.

Iniesta es, por detrás de Xavi Hernández, el segundo jugador que más partidos ha disputado con la camiseta azulgrana con 639 encuentros. Y es junto a Leo Messi, el jugador con más trofeos del club catalán.

En las estanterías de su casa se acumulan los trofeos de las 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 8 Ligas españolas, 7 Supercopas de España y 5 Copas del Rey.