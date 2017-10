Miguel Ramírez se complica con la ausencia de los seleccionados de la U en la Copa Chile

El próximo lunes a las 18:00 hrs, San Luis de Quillota y Universidad de Chile darán vida a una de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa Chile. Para dicho encuentro, el cuadro de Ángel Guillermo Hoyos no podrá contar con Johnny Herrera, Gonzalo Jara, Jean Beausejour y Mauricio Pinilla debido a que se encuentran concentrados con la Roja de cara al crucial encuentro ante Brasil por las Eliminatorias.

A pesar de las bajas importante que cuenta la U, el técnico de San Luis, Miguel Ramírez, prefiere no confiarse. "Va a ser diferente, ese es el tema que hay que tener en consideración. No porque jugadores de selección no van a estar, va a ser fácil. Va a ser todo lo contrario porque además los jugadores que van a ingresar tienen otras caracteristicas", apuntó el estretega en conferencia de prensa.

El timonel de los canarios también se refirió a la importancia que tendrá ponerse arriba en el marcador antes que el rival. "El primer gol va a ser importante y va a dar lo mismo en qué momento llegue. En la medida que nosotros tengamos el control del juego nos van a permitir poder utilizar nuestras variantes. No vamos a variar en nuestra forma, pero sí en donde vamos a presionar y donde desequilibrar, porque esta U va a ser distinta a la que recibimos acá", sostuvo Ramírez.

Para finalizar el técnico de San Luis reveló los cambios que ha tenido el equipo en los últimos meses y que le han valido de buenos resultados en la cancha. "Hemos aprendido a tener paciencia y tranquilidad. Al recibir ya dos partidos con dos equipos que nos han esperado y contraatacado, hemos tenido el aprendizaje de que hay que tener cautela, paciencia, hacer circular el balón, mucha movilidad para generar espacio y poder utilizarlo", concluyó el DT.