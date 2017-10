Pedro Morales "volvió" a Colo Colo en goleada amistosa ante Deportes Melipilla

Mientras la Selección Nacional se juega la vida por clasificar al Mundial de Rusia 2018, el plantel de Colo Colo sigue trabajando duro para enfrentar de mejor manera la última parte del torneo de Transición. Por lo mismo y entendiendo que este fin de semana no tendrán actividad por la fecha FIFA, el técnico Pablo Guede pactó un encuentro amistoso ante Deportes Melipilla.

El resultado fue una paliza a favor del Cacique, que en dos tiempos se quedó con el triunfo por 7-0. En el primer encuentro de 45 minutos, Colo Colo formó con un equipo con varios titulares: Álvaro Salazar; Matías Zaldivia, Gonzalo Fierro (de libero) y Fernando Meza; Felipe Campos, Luis Pedro Figueroa, Gabriel Suazo, Carlos Villanueva y Nicolás Maturana; Iván Morales y Octavio Rivero.

Ese primer parcial finalizó por 6-0 con goles convertidos por Iván Morales en tres oportunidades, Maturana, Meza y el uruguayo Rivero -quien no ha sido considerado en los últimos compromisos-.

En la segunda parte, Guede cambió casi todo el equipo y envió al campo a Pablo Soto; Campos, Fierro, Claudio Baeza; Benjamín Berrios, Ricardo Álvarez, Jorge Araya, José Aguilera; Pedro Morales; Michael Ríos y Christofer Gonzales.

Sí, tal como leyó ahí… Pedro Morales a pesar de no estar contratado en el club participa de los entrenamientos y partidos amistosos como uno más del equipo. El gol que cerró el marcador fue Ricardo Álvarez.

Recordemos que Morales no continuó en los albos al no llegar a acuerdo con Blanco y Negro para extender su vínculo. Sin embargo, el entrenador le permitió seguir practicando con el plantel, pese a que no tiene contrato con otro elenco. Y hoy vio acción.