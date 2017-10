Pizzi llama a la mesura tras vencer a Ecuador: "Todavía no hemos conseguido nuestro objetivo"

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, realizó un completo análisis de la sufrida victoria por 2-1 ante Ecuador. Macanudo elogió el desempeño de Jorge Valdivia, se mostró confiado en lograr un buen resultado ante Brasil en Sao Paulo y además, criticó la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Argentina.

Pese al triunfo, el DT mantuvo la mesura y aseguró que aún no han conseguido el objetivo que es lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y no descartó llamar a un jugador ante la ausencia de Arturo Vidal, quien se perderá el compromiso ante el Scratch por acumulación de tarjetas amarillas.

El análisis del duelo ante Ecuador: El partido como preveíamos muy difícil, con mucha tensión, es verdad que el apoyo del público fue fundamental desde el himno se sintió un ambiente muy favorable y eso nos tranquilizó, nos dio una visión como la que veníamos, muy optimista y el partido parejo con un equipo que en algunas facetas era desconocido para todo como equipo, no individualmente y en líneas generales hicimos un esfuerzo inmenso que pudimos elaborar jugadas no con la frecuencia que hemos visto en otros partidos, pero mejor que en los dos últimos. Volvimos al gol y ganamos un partido que nos posiciona mejor que antes de jugar, pero que en ningún caso es definitivo y vamos a tener que seguir peleando donde vamos a tener que hacer el último esfuerzo con la confianza que podemos competir ante Brasil. Mi idea es preparar lo mejor posible el partido con Brasil, todavía no hemos conseguido nuestro objetivo y vamos a luchar porque será muy difícil.

El cambio de actitud en el juego: Estuvimos más precisos, jugamos con mayor agresividad y nos impusimos en las pelotas divididas, tuvimos mayor claridad para elaborar y terminar el anteúltimo pase donde en el primer tiempo nos faltó concretar el último pase para crear ocasiones de gol y en eso estuvimos mucho más frescos que en los últimos dos partidos que fue lo que sentimos que nos pasó. En el fútbol hay una diferencia muy grande cuando un equipo juega como equipo y no hay esa fluidez colectiva que es necesario para ser precisamente eso. Hoy volvimos y pudimos conectarnos bien, las lineas estaban bastante juntas, las posiciones eran cercanas uno con otro. A la hora de elaborar tenían dos o tres opciones de pies y eso hace que se juegue mejor.

Estas instancias y todo lo que se viene hablando donde fuimos modificando lo que teníamos proyectado, donde en el último mes de estar clasificados pasamos a estar afuera del Mundial siendo lo más preocupante porque futbolísticamente no rendimos y eso genera nerviosismo, estas dos fechas serán muy difíciles y aguerridas. Todos tenemos ilusiones y decepciones, pero resumiendo por suerte ganamos y la última fecha será con mucha tensión.

Los elogios al Mago: Valdivia hizo un partido estupendo y en lineas generales los rendimientos individuales fueron bastante altos, el mediocampo fue muy fuerte con mucho despliegue. Pero dentro de ese sector del campo de juego, el talento de Jorge pudo desequilibrar en muchas ocasiones y nos permitía ilusionarnos con alguna opción bien ofensiva. Gracias a su talento, le agregó un esfuerzo y despliegue muy importante.

Los cambios ante Ecuador: Fueron los dos cambios antes del gol de ellos, lo que queríamos era recuperar un poco la posesión de la pelota, Felipe (Gutiérrez) tiene mucho despliegue y nos da el esfuerzo para tener un poco más de control y por suerte tuvo participación en el gol que fue muy importante y en el caso de Martín (Rodríguez) buscábamos la frescura en alguna alternativa que tuviéramos profundidad y que pudiera desequilibrar con su frescura.

La ausencia de Arturo Vidal ante Brasil: Cuando están todos los jugadores somos un equipo más fuerte, pero ya hemos demostrado que ante la ausencia de jugadores importantes los hemos reemplazados por distintas circunstancia y sabemos que el colectivo se imponga y ese colectivo disimule las virtudes importantes que tienen los jugadores que nos falte y diseñamos el plantel para eso.

¿Estará el Príncipe ante Brasil? En el caso de Charles (Aránguiz) vamos a esperar, la evolución ha sido buena estos días, pero vamos a esperar estos días y vamos a hacer lo mejor posible para que este a disposición, pero no vamos a arriesgar a un jugador si no está para jugar, eso nunca lo hemos hecho.

El momento del gol de Ecuador: Controlamos bastante bien porque no habían situaciones claras de gol y es una desilusión el gol de ellos porque me morí un poquito, pero en mi vida soy feliz y ojalá podamos llegar al Mundial.

La opción de llamar a un jugador de emergencia: No lo descartamos, vamos a ver como se recuperan, vamos a descubrir un poco más los dolores y la situación que vive cada jugador, pero en realidad el plantel se diseñó para tener este tipo de contratiempo y en principio no sería necesario, pero tenemos un par de días para resolver eso.

La presencia de Gianni Infantino en Argentina: Nuestra visión tiene que ser y creer que no van a pasar esas cosas, pero hay gente mala en todos lados, pero uno no podría ejercer mi profesión creyendo que van a existir ese tipo de cosas y sobre la visita del presidente Infantil a quien respeto mucho, me parece que fue desafortunada a destiempo, porque además de creer que somos todos nobles y transparentes hay que demostrarlos y se genera un ambiente que no es conveniente.