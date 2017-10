"A Sampaoli le pagan 7 millones y no me da una solución": la rabia de los periodistas en Argentina

Argentina se encuentra en estado de desesperación. El equipo trasandino igualó sin goles con Perú y está fuera del Mundial de Rusia 2018 en este momento, a una fecha del final del proceso clasificatorio.

Eso no se lo aguantaron los principales medios de comunicación argentinos, que barrieron el piso con todo. Nadie se salvó: los jugadores, Jorge Sampaoli, la AFA fueron víctima de los comentarios.

Mariano Closs, relator de Fox Sports y quien narró el duelo para radio Continental, sentenció tras el encuentro: "Se salvó la Argentina, casi lo gana Perú, es un mamarracho este equipo. Solo se salva Otamendi y las ganas que le puso Messi".

"El técnico Sampaoli, tanta locura, tanta histeria, esconde todo. Se equivoca en casi todo lo que él piensa, sigue desaprovechando jugadores y poniendo jugadores de cabotaje (que no sirven) en estos partidos, como Gómez, Benedetto o Rigoni. Los jugadores del medio local, son para el medio local, no para el nivel internacional", remató.

Alejandro Fantino, de "Animales Sueltos", lanzó sus dardos contra la dirigencia de la AFA en primer término: "Si analizamos, la película tiene desde impresentables en la AFA, tuvo un mafioso como (Julio) Grondona que manejó el fútbol durante tantos años. Ponía árbitros en los mundiales, manejaba cualquier partido de eliminatoria. Eso no está más, se terminó. Lo estamos pagando".

También se la agarró con Ángel di María: "Se desgarra en un partido clave como contra Venezuela. Siempre arruga en las difíciles, siempre es lo mismo, después vuelve a Europa y es figura".

Por último, tiró contra Sampaoli: "El técnico cobra 70 millones de pesos por año con todo su equipo. Tiene hasta un verdulero. Si yo le voy a pagar a un tipo 7 millones de pesos por mes dame una solución".

"Messi está pelando el descenso acá. Ni en pedo les pego ahora a los jugadores, porque a esta película ya la vi varias veces. Estos flacos ganan en Ecuador, van al Mundial, salen campeones del Mundo y después ponen mi imagen. No. Creo que estos chicos van a ir al Mundial", acusó.

Sebastián Vignolo, de Fox Sports, casi con resignación dijo que "si no metes un gol, no puedes ganar un partido, no puedes ir al Mundial. Esto no es una ciencia".

"Argentina mostró algo, no, si no haces un gol no puedes ganar. Yo el repechaje lo vengo pidiendo hace meses y ahora estamos fuera de todo. De golpe Brasil es nuestro aliado", aseguró.

"Argentina tiene que ganar el próximo partido, nadie lo va a ganar por ellos, sino estamos fuera", cerró.