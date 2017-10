El joven maravilla del tenis clasificó para el Masters de Londres

El tenista alemán Alexander Zverev, de tan sólo 20 años, se convirtió hoy en el tercer jugador tras Rafael Nadal y Roger Federer en clasificarse para el Torneo de Maestros de Londres, al vencer en cuartos de final del Abierto de China al ruso Andrey Rublev, por 6-2 y 6-3.

Será la primera vez que el jugador germano dispute el Masters londinense, que reúne a los ocho mejores de la temporada pero en el que no estarán figuras como el suizo Stan Wawrinka o el serbio Novak Djokovic, que finalizaron su temporada por lesión.

Zverev, quien disputará las semifinales del Abierto de China ante el australiano Nick Kyrgios, ha ganado este año cinco torneos, entre ellos dos ATP 1000 (Roma y Montreal), y es junto a los propios Nadal y Federer el jugador con más títulos esta temporada.

A escasamente un mes de que se dispute el ahora llamado torneo Finales de la ATP, todavía quedan cinco plazas en juego, con el austríaco Dominic Thiem, el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Marin Cilic, el español Pablo Carreño y el estadounidense Sam Querrey colocados en las plazas provisionales de acceso directo.

Aspiran también a ellas el sudafricano Kevin Anderson, el belga David Goffin, el checo Tomas Berdych, el británico Andy Murray -duda por lesión- y el español Roberto Bautista Agut.

London calling…

Sascha Zverev qualifies for the #NittoATPFinals for the first time, joining Rafa Nadal and Roger Federer in the line-up 🙌 pic.twitter.com/jH1fXH8KVv

— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2017