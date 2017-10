Bravo le cierra la puerta a culquier arreglo con Brasil: "No pensamos en un pacto de no agredirse"

Para el capitán de la Roja Claudio Bravo no hay lugar para ningún de arreglos de cara al trascendental encuentro ante Brasil en Sao Paulo, donde Chile deberá obtener un buen resultado para obtener sus pasajes a Rusia 2018. El hombre del Manchester City fue tajante al manifestar que desde el camarín bicampeón de América ni siquiera se piensa en presuntos pactos y que el foco está puesto en ir "hacer historia" a la tierra de los pentacampeones mundiales.

"No pensamos en un pacto de no agredirse… Brasil es un equipo que presiona y juega bien. Jugarán en su casa también, que es punto a favor para ellos. Pero también estamos nosotros, que mejoramos en el último partido. Nos jugaremos nuestras cartas y trataremos de hacer historia. Tenemos selección para poder hacer daño", avisó el arquero de la Selección en conferencia de prensa.

Publimetro Chile La selección brasileña ni se inmuta con el popular #EntregaBrasil Los fanáticos del Scratch están pidiendo que su selección se deje perder ante Chile para dejar fuera del Mundial a Argentina. Sin embargo, los jugadores tienen clara su postura.

Por lo mismo, el formado en Colo Colo sostuvo que "la ilusión está intacta. El objetivo primordial es sumar. La forma siempre la hemos tenido clara y estamos esperanzados en una clasificación. Tenemos que doblegar a un rival fuerte, que juega en casa y creo que tenemos armas para ello", consignado que Brasil "es un equipo que presiona y que juega bien, además están en su casa que es una ventaja, pero nosotros nos aferramos a nuestras cosas".

Elogios para el Mago y el Tucu

Por otro lado, Bravo destacó el aporte de Jorge Valdivia -buena figura en el triunfo 2-1 sobre Ecuador-, como también lo que entrega Pedro Pablo Hernández. A juicio del capitán de la Roja, las críticas que los dos mediocampistas mencionados han recibido han sido excesivas.

"Me causa gracia que antes del partido (con Ecuador) criticaban a Valdivia por su físico, que no estaba capacitado para jugar 90 minutos, y después la opinión cambió", estableció el ex hombre de Barcelona, remarcando que "Jorge ha vivido de dulce y agraz, pero dentro del grupo sabemos la clase de jugador que es y lo que nos puede aportar. Es un futbolista grande y con experiencia dentro del vestuario. En la cancha es un habilitador nato. Yo a Valdivia lo quiero tener siempre acá, jugando o no".

📸 Y esta también es muy buena. El Capitán @C1audioBravo con el ex meta de #LaRoja y Preparador de Arqueros de #LaRojaSub20, Óscar Wirth 🇨🇱 pic.twitter.com/duQVfZoNy9 — Selección Chilena (@LaRoja) October 6, 2017

Continuando con sus palabras para el Mago, el portero chileno comentó que "cuando se le critica, la verdad, es raro, porque se habla maravillas de él pero en la pasada fecha no era igual. En ese sentido nosotros no nos equivocamos, pasó lo mismo con Hernández, con quien me saco el sombrero, se arriesgó con su lesión, prácticamente no entrenó y jugó. Se exceden mucho con la crítica".

Mientras que sobre las ausencias de Marcelo Díaz y Aruturo Vidal ante Brasil, Bravo declaró que "son jugadores importantes porque habitualmente están jugando en nuestro esquema, pero no hay margen y no hay tiempo para analizar más. Hay que apelar a lo que tenemos. Cuando nos ocurieron esos accidentes, el grupo no se resintió y sacó la tarea adelante. Tenemos optimismo".