Don Elías analiza opciones de la Roja: "Brasil tiene la responsabilidad"

Tras el triunfo frente a Ecuador en los minutos finales de la Selección chilena en el estadio Monumental ante cerca de 40 mil personas, y a la espera del duelo frente a Brasil para buscar acceder directamente al Mundial de Rusia 2018, uno de los referentes históricos de la Roja, Elías Figueroa, aseguró que para la Roja no será improbable ganar.

"No es imposible, pero es complicado por lo que significa Brasil y porque Brasil no va a querer perder ante su público, que no perdona perder", indicó Don Elías en conversación con Radio Cooperativa.

Además, se dio tiempo para comentar sobre el nivel de juego mostrado por los seleccionados chilenos en ligas internacionales y la periodicidad con la que enfrentar a jugadores del Scratch y hasta comparten en los mismos equipos.

"Dentro de todo, muchos jugadores chilenos son compañeros de los brasileños o los enfrentan en Europa. Estuve en Brasil muchos años, sé lo que significa ganar allá, ellos no piensan en que están clasificados, allá se les obliga que estén ganando, es la mejor selección del mundo y tienen aún más la responsabilidad", continuó.

También, habló sobre la dificultad de enfrentar a la Canarinha en el Allianz Parque de Sao Paulo: "la cancha es un poco más grande, dentro de lo legal. El clima también influye. A veces llueve, como es Sao Paulo, pero confío en esta generación de chilenos que están acostumbrados a jugar partidos internacionales".

Al finalizar, comentó sobre la posible opción de contar con Charles Aránguiz entre el once inicial frente a la escuadra brasileña.

"No sé hasta dónde Charles puede jugar, el que mejor lo sabe es el técnico y no lo va a querer arriesgar. Sabe que se juega un prestigio y si lo necesita, es probable que salga con él, no creo que lo haga entrar en el segundo tiempo. Si siente molestias, lo cambiará… lo llevaría, además parte es la unión del grupo, uno sabe cuándo el grupo anda tanto tiempo junto, siempre es importante que estén todos juntos", cerró el otrora defensor de la Roja y mejor jugador de América en tres oportunidades.