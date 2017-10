¿Un nueva Copa del Mundo para Justo Villar?

A sus 40 años y en medio de una dura recuperación Justo Villar no se rinde. El arquero que fue desvinculado de Colo Colo a mitad de año quiere dejar atrás las consecuencias de la rotura de ligamento que lo ha marginado de las canchas en los últimos meses para jugar su última temporada como profesional en 2018, año de la próxima Copa del Mundo.

¿Un cuarto Mundial en su carrera? Ante la opción de que Paraguay clasifique a Rusia 2018, el veterano meta no escondió sus ganas por asistir a una nueva cita mundialista. "Uno nunca sabe; después de no estar durante mucho tiempo, me tocó volver ante Argentina y ser importante tapando un penal", declaró el ex hombre del Cacique en radio 730AM.

El partido al que hace referencia el ex Real Valladolid es el triunfo 1-0 que la Albirroja obtuvo ante la Abiselaste el 12 de noviembre de 2016 en Córdoba. En dicha ocasión Derlis González convirtió el gol que le dio el triunfo a la visita y el ex portero albo fue figura al contenerle un tiro penal al delantero del Manchester City Sergio Agüero.

La @Albirroja nos regala una noche increíble,como otras grandes noches.El martes todos con la selección para juntos lograr la hazaña🇵🇾💯💪🏽 — Justo Villar (@Justo_Villar1) October 6, 2017

Sobre su condición actual, el mundialista en Japón-Corea del Sur 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 comentó que "venía jugando bien y tranquilo en Colo-Colo, hasta que la rodilla me jugó una mala pasada. Ahora estoy trabajando en Nacional, quiero recuperarme para jugar el año que viene y despedirme jugando".

Mientras que sobre el presente paraguayo en las eliminatorias,Villar sostuvo que "costó llegar hasta acá, y estamos a un partido de lograr el objetivo. Ante Bolivia tenemos que hacer los goles que contra Uruguay no pudimos. Ese día no hubo ansiedad, jugamos bien, manejamos la pelota, pero no se dio. Esta vez, tenemos que hacerlos".

Y fiel a su estilo, el golero que registra 119 partidos con la selección de Paraguay elogió a Antony Silva, actual guardavallas guaraní. "Tuvo un fabuloso trabajo, por algo juega en la selección. Sabe que tiene competencia dura con Gatito (Fernández) y (Alfredo) Aguilar. Le tocó pasar momentos difíciles en su carrera, pero salió adelante", dijo.