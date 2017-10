Rafa Nadal no tiene rivales en el circuito y suma una nueva final en Beijing

El tenista español Rafael Nadal, accedió a la final del torneo ATP 500 de Beijing al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov. El partido, jugado este sábado, terminó con marcador de 6-3, 4-6, 6-1 favorable para el número uno del mundo.

Nadal, de 31 años, espera rival en la final, que saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev, número 4 del ranking mundial, o el australiano Nick Kyrgios actualmente número 20 del escalafón.

Durante el desarrollo del partido "Rafa" no tuvo mayores complicaciones, a excepción del segundo set donde un gran nivel del búlgaro lo obligó a disputar un tercero. Fue en esta instancia que Nadal mostró su mejor tenis y aseguró su paso a la final.

.@RafaelNadal secures his place in a fourth @ChinaOpen final, outlasting Grigor Dimitrov 63 46 61 in Beijing. More➡️ https://t.co/enm6UaSFa2 pic.twitter.com/tl6qs6mntq

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 7, 2017