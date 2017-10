Se va un señor del fútbol: Andrea Pirlo anunció fecha de retiro

El talentoso volante italiano Andrea Pirlo anunció este domingo que ya tiene fecha para colgar los botines. El campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 cumplirá su contrato hasta diciembre próximo con el New York City FC y tras ello dejará el fútbol profesional.

En entrevista con Gazzeta dello Sport, el veterano futbolista años explicó su decisión al declarar que que "entrenar ya no es lo mismo y físicamente no estoy al nivel de mis compañeros. Tengo varios planes, volveré a Italia y pensaré en lo que haré". Además, recalcó que no es algo anímico, sino que el cuerpo ya no responde de la misma manera y no puede rendir de la misma manera.

Pirlo ganó el Mundial Alemania 2006 con Italia / Foto: mlssoccer.com

Ante las consultas sobre qué hará en el futuro, el ex crack del Milan y la Juventus, entre otros, manifestó que aún no lo tiene claro, pero que sí quiere mantenerse en forma jugando golf o tenis. No descarta el comenzar a dirigir, pero por el momento solo quiere enfocarse en su familia.

Pirlo, de 38 años, en su destacada carrera ganó una Copa del Mundo y alcanzó segundo lugar de Eurocopa con Italia en Bélgica-Holanda 2000. A nivel de clubes destacan en su palmarés dos títulos Champions League con el AC Milán.