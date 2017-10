Halep no pudo celebrar su Nº 1 del mundo y perdió ante la sorprendente García en la final de Beijing

La francesa Caroline García ganó este domingo el torneo de Beijing al derrotar en la final a la rumana Simona Halep, que será número uno mundial el lunes, en dos sets, por 6-4, 7-6 (7/3).

Gracias a este segundo título consecutivo tras vencer en Wuhan el sábado pasado, García, de 23 años, entrará por primera vez en el Top 10, metiéndose en la novena plaza.

La francesa gana de esta forma posibilidades de clasificarse para el próximo Masters.

El Abierto de China se jugó sobre superficie dura y repartió 6.381.679 dólares en premios.

Caroline García (FRA) derrotó a Simona Halep (ROM) 6-4, 7-6 (7/3)

