Lewis Hamilton gana el GP de Japón y queda a un paso del título mundial de F1

El británico Lewis Hamilton ganó este domingo el GP de Suzuka en Japón y tiene la gran posibilidad de ganar el título mundial en la próxima carrera. El piloto de la escudería Mercedes aprovechó el abandono su perseguidor Sebastian Vettel, del equipo Ferrari, para hacerse de la victoria en una carrera en que al final terminó sufriendo.

La prueba disputada en pistas niponas vio salir a Hamilton en pole position, primer lugar que mantuvo a lo largo de las 53 vueltas del circuito. Completaron el podio el holandés Max Verstappen y al australiano Daniel Ricciardo, ambos de Red Bull, en segundo y tercer puesto respectivamente.

Durante las tres últimas vueltas de la carrera, hasta entonces bastante tranquila para él, el Mercedes de Hamilton sufrió vibraciones anormales en su bloque propulsor y tuvo que resistir a la presión Verstappen hasta el final, que cruzó la meta menos de un segundo después que Hamilton.

Con esta victoria, Hamilton le dio un duro golpe a su rival directo por el Título Mundial, Sebastian Vettel, quien tuvo que abandonar la carrera en la quinta vuelta, a causa de un problema en la batería de su Ferrari.

Ahora Hamilton le saca 59 puntos de ventaja a Vettel y podría proclamarse campeón en el GP de Estados Unidos, dentro de dos semanas, si logra imponerse en Austin y Vettel queda al menos en sexta posición.

What a weekend! Huge thanks to the fans out here and my hard working team who have been so meticulous! 🙌🏾 @MercedesAMGF1 #F1 📷 @suttonimages pic.twitter.com/Pqi9xaEo5s

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 8, 2017