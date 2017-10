Aránguiz dispuesto a todo: entrenó como titular en la última práctica de la Roja

Charles Aránguiz sigue haciendo todos los esfuerzos para estar en el crucial partido de Chile ante Brasil, a jugarse este martes a las 20:30 horas en el Allianz Parque.

Pese a que está lesionado, el Príncipe no se quiere perder el partido que puede clasificar a la Roja al Mundial de Rusia 2018 y así lo demostró este lunes, donde jugó en el equipo titular durante cerca de 40 minutos, dejando a Felipe Gutiérrez en la banca y terminando en mejores condiciones que en la práctica del domingo.

El mediocampista había realizado ejercicios de recuperación desde que se integró a la selección, reforzado con trabajo kinésico, pero el domingo, en la primera práctica de la Roja en Sao Paulo, ya estuvo unos minutos en cancha para ver la posibilidad de jugar ante Brasil.

Así, viendo su evolución, Juan Antonio Pizzi lo hizo jugar este lunes en la última práctica de la Roja y tuvo buena respuesta, aunque deberá ser evaluado a última hora para ver su condición de jugar.

Pese a sus deseos y el de Pizzi, que lo tiene como primera opción para reemplazar al suspendido Vidal, Aránguiz aún no está confirmado en el once estelar y será evaluado en la mañana del martes para definir su presencia ante el Scratch. En caso que el diaganóstico no sea positivo, Gutiérrez tomará su lugar.

Con esto, la formación de la Roja será con: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Charles Aránguiz (Felipe Gutiérrez) Francisco Silva, Pedro Pablo Hernández; Jorge Valdivia; Alexis Sánchez, Eduardo Vargas.