El drama de Luis "Larry" Valenzuela: Quedó con deuda millonaria por "culpa" de Santiago Wanderers

Luis "Larry" Valenzuela fue uno de los últimos jugadores en incorporarse a los trabajos de Deportes Antofagasta, por lo que su adaptación al club ha costado bastante tanto así que sólo lleva cuatro partidos jugados en este torneo de Transición. Antes de arriba a los Pumas, Valenzuela estuvo en Santiago Wanderers donde a pesar de encontrar una regularidad, algunos problemas económicos no le generan buen recuerdo.

En entrevista con el diario El Mercurio de Valparaíso, fue el propio mediocampista quien entregó los detalles de la deuda millonaria que le generó arribar a la Quinta región. "Mi salida de Melipilla para ir a Wanderers fue complicada. Me pedían 10 cheques de 600 mil pesos y al momento de entregarlos me dijeron que ya no y que la única forma era entregar los 6 millones en efectivo.. Wanderers no iba a pagar esa plata por lo que tomé la decisión de cancelar yo esa cantidad porque de verdad quería jugar en Wanderers. Y hoy en eso estamos, pagando", afirmó el jugador con pasado por Cobresal.

Como la vitrina del equipo caturro era tan buena, Valenzuela pensó que con su sueldo más los bonos pagaría esa deuda en pocos meses. Pero la dirigencia de Wanderers tomó otra decisión: a pesar de agarrar camiseta de titular y ser uno de los jugadores más queridos por la hinchada, decidieron no renovarle contrato.

"Luego de terminado en el torneo de Clausura se fueron en puras evasivas y me decían que con la llegada de Nicolás Córdova había que esperar su pronunciamiento, pero tampoco se la jugaron mucho. Creo que por ahí no se valoró el esfuerzo realizado tanto dentro como fuera de la cancha", apuntó el mediocampista.