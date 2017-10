¿Favorito? Gianni Infantino dijo que sería injusto que Messi no ganara un Mundial

A Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no quedó conforme con pasearse en Argentina en la previa del partido ante Perú sino que además este lunes confesó lo injusto que sería que Lionel Messi terminara su carrera sin ganar un Mundial. Estas palabras vienen justo pero justo cuando Argentina está por el momento fuera de Rusia 2018.

"Sería injusto. Bueno, se gana Mundiales si se merece. Hay que ver quién lo merece más en el 2018, en el 2022. Y es así, tenemos muchísimos grandes jugadores que no ganaron el Mundial, tenemos muchos jugadores no tan grandes que sí ganaron el Mundial. Eso es la belleza del fútbol", apuntó al diario La Nación.

Pero las palabras de elogio a la estrella del Barcelona no quedaron ahí puesto que agregó que "cuando lo vemos jugar parece que nadie lo puede tocar. Nunca se rompe, nunca se enferma. Y es tan rápido que, aunque quieran pegarle, no pueden. Messi es uno de los actores principales y absolutos del fútbol de hoy. Alguien que hace enamorar, que juega de una manera absolutamente increíble".

Ante la pregunta ¿Se imagina el próximo Mundial, el de 2018, sin la Argentina?, Infantino intentó ser políticamente correcto pero apuntó que "como presidente de la FIFA quiero que los 32 mejores se clasifiquen. No sé cuándo fue la última vez que la Argentina no se clasificó. Es que la clasificación sudamericana es terrible, terrible. es la más dura en el mundo".