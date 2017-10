Hoyos le baja el perfil al angustiante empate: "La clasificación nunca estuvo en riesgo"

Ángel Guillermo Hoyos le bajó el perfil al dramático empate que cosechó San Luis en el estadio Nacional por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile, donde los azules se valieron del 1-0 en la ida para meterse en semifinales.

"Es destructivo hablar solamente de los últimos cinco minutos, en los cuales nos empataron. Lo que veo es algo muy positivo del partido y no borra todo el final del partido. Era un partido muy difícil y fuimos justos vencedores de la clasificación", comenzó diciendo el DT.

"Creamos muchas situaciones hoy y no me quedo con lo último. No quiero contestar sobre esos últimos minutos. Yo me alimento de otras cosas y ahora trataré igualmente de mejorar estas cosas. Nunca se puso en riesgo la clasificación", continuó.

"Saqué a Ubilla y Guerra porque estaban saturados. Modificamos con Arancibia ahí y a Ubilla lo saqué también para no sobrecargarlo, por eso entró Seymour para el mediocampo", indicó.

Sobre la inclusión de Nicolás Guerra en el once estelar, Hoyos fue categórico. "Personalmente destaco lo mostrado por Guerra. Es un chico de un futuro enorme, de primer nivel y de equipos internacionales. Hoy lo demostró frente a San Luis, por eso lo incluí en el equipo. Lo mismo con Jonathan (Zacaría), quien llevaba mucho tiempo sin hacer futbol", explicó.

¿El torneo o la Copa Chile? Hoyos aseveró que "no voy a darle más prioridad a este torneo por sobre el otro. Ya estamos pensando en el duelo con Antofagasta, quienes trabajan muy bien los partidos. Tenemos un calendario difícil y muy exigente. Mi prioridad es siempre el partido que viene".