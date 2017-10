Pizarro critica polémicas FIFA y lanza: "Chile no llega con su mejor fútbol y Brasil sí"

El volante de Universidad de Chile, David Pizarro, participó en el empate 2-2 de su equipo frente a San Luis de Quillota de este lunes en el Estadio Nacional, y que le permitió a los azules clasificar a las semifinales de ese certamen.

Pese a eso, la felicidad no es total para el Fantasista quien demostró sus nervios por el partido que disputará la Roja frente a Brasil este martes (20:30 horas), y que definirá el destino de la selección chilena en su camino al Mundial de 2018.

"No sabes cuánto me gustaría estar en esa situación, son partidos importantes en los cuales se juega mucho y esta generación nos ha acostumbrado a partidos importantes, y el de mañana no será la excepción, sobre todo con lo que significa la selección repercute para todo nuestro fútbol", apuntó Pizarro.

"Esta selección enseñó que se puede jugar de igual a igual a cualquier selección. Lógicamente no llegamos con nuestro mejor fútbol y Brasil sí, así que apelamos al corazón grande que tiene esta generación y que se pueda dar un resultado importante", añadió Pek.

Por otra parte, el ex mediocampista de la Roja pidió a los hinchas apoyar a la selección, enfocándose sólo en ese duelo y no en los otros, buscando dejar de lado toda la suspicacia que genera en esta última fecha de las Clasificatorias los arreglos de partidos, la intervención FIFA, entre otras cosas que Pizarro dice que han ocurrido en el pasado.

"No hay que escuchar los otros partidos para nada, sobre todo porque se habla de lo raro, de una cosa que viene hace mucho tiempo, ya sea el tema FIFA, de que se arreglan partidos, cosas que a nivel mundial al jugador de fútbol no le hacen bien, sobre todo por lo que significa esta profesión de pasiones", indicó.

"La selección envuelve a todo el fútbol nacional así que sería un golpe muy grande no clasificar, pero esperemos que Dios nos acompañe y que Jupiter y Marte también estuvieran con nosotros", cerró el volante entre risas.